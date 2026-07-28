Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Prunea îl face praf pe Andrei Nicolescu: „Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe-acolo, prin studio”

Florin Prunea îl face praf pe Andrei Nicolescu: „Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe-acolo, prin studio”

Radu Constantin Publicat: 28 iulie 2026, 18:59

Comentarii
Florin Prunea îl face praf pe Andrei Nicolescu: „Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe-acolo, prin studio

Florin Prunea

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Într-o declaraţie mai puţin inspirată, Florin Prunea l-a numit „maimuță” pe Alaa Bellaarouch. Declaraţia nu a fost una rasistă, ci s-a vrut laudativă la adresa portarului. Auzind ce a declarat Prunea, Andrei Nicolescu a reacţionat. Oficialul dinamovist a considerat că Prunea „e altceva decât analist”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul component al Generaţiei de Aur nu a stat mult pe gânduri şi l-a pus şi el la punct pe Nicolescu. În afirmaţii dure, el a făcut referire şi la un episod în care Mihai Stoica l-a atacat pe Nicolescu, chiar în timp ce amândoi erau în studio, la o emisiune televizată.

„Păi, să despărțim apele. Eu cred că Dinamo are, în momentul de față, alături de Aioani, cel mai în formă și cred că și cel mai valoros portar al campionatului. Andrei Nicolescu trebuie să înțeleagă că noi, foștii jucători și cei care ne pricepem la fotbal, avem un limbaj al nostru.

Sunt convins că Bellaarouch a înțeles ce am vrut să spun. De exemplu, mie, la echipa națională, colegii mei, Gică Popescu, Hagi, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, îmi spuneau, la fiecare intervenție: «Bravo, bă, maimuța dracu’!».

Băiatul ăsta are niște frustrări și mă refer la Andrei Nicolescu, din tinerețea lui, când juca și el fotbal, dar a evoluat doar până la un anumit nivel, frustrări pe care nu poate să și le controleze.

Reclamă
Reclamă

Și, când aude de foștii jucători ai lui Dinamo, Cornel Dinu, Lupescu, eu… are, așa, niște frustrări, pentru că nu s-a ridicat la nivelul nostru. Și atunci, reacția lui este una pe măsura frustrărilor lui.

Nu doar cu mine are ceva. Are niște frustrări de când era copil, cred. De când era mic, cred că avea aceste frustrări față de foștii jucători. Nu e vorba de invidie, ci de frustrări.

El crede că Dinamo e Andrei Nicolescu, dar el trebuie să înțeleagă că Dinamo nu e de când a venit el. Dinamo nu a apărut de când a venit el. Dinamo a apărut de pe vremuri. El este doar un trecător pe-aici, cum am fost și noi, de altfel.

Pepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bunPepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bun
Reclamă

Vizavi de analist… Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe acolo, prin studio. Mi-ar fi rușine! Examenul și l-a dat când au fost alegeri la Comitetul Executiv. A candidat împotriva domnului Meszar, de la UTA, și a avut trei voturi, din 16. Cred că asta spune totul despre cine este Andrei Nicolescu”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate, pentru ProSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Observator
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Ce au făcut 60.000 de oameni pe Arena Națională! Imaginile nu au fost văzute de nimeni în România!
Fanatik.ro
Ce au făcut 60.000 de oameni pe Arena Națională! Imaginile nu au fost văzute de nimeni în România!
20:59

Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: „Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat
20:59

EXCLUSIVCine e puștiul din cauza căruia Steaua riscă să joace cu juniorii: a ajuns în Kosovo!
20:47

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Europa League, dacă nu trece de Levski
20:41

VideoJurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu
20:39

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”