Florin Prunea îl face praf pe Andrei Nicolescu: „Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe-acolo, prin studio”

Într-o declaraţie mai puţin inspirată, Florin Prunea l-a numit „maimuță” pe Alaa Bellaarouch. Declaraţia nu a fost una rasistă, ci s-a vrut laudativă la adresa portarului. Auzind ce a declarat Prunea, Andrei Nicolescu a reacţionat. Oficialul dinamovist a considerat că Prunea „e altceva decât analist”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul component al Generaţiei de Aur nu a stat mult pe gânduri şi l-a pus şi el la punct pe Nicolescu. În afirmaţii dure, el a făcut referire şi la un episod în care Mihai Stoica l-a atacat pe Nicolescu, chiar în timp ce amândoi erau în studio, la o emisiune televizată.

„Păi, să despărțim apele. Eu cred că Dinamo are, în momentul de față, alături de Aioani, cel mai în formă și cred că și cel mai valoros portar al campionatului. Andrei Nicolescu trebuie să înțeleagă că noi, foștii jucători și cei care ne pricepem la fotbal, avem un limbaj al nostru.

Sunt convins că Bellaarouch a înțeles ce am vrut să spun. De exemplu, mie, la echipa națională, colegii mei, Gică Popescu, Hagi, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, îmi spuneau, la fiecare intervenție: «Bravo, bă, maimuța dracu’!».

Băiatul ăsta are niște frustrări și mă refer la Andrei Nicolescu, din tinerețea lui, când juca și el fotbal, dar a evoluat doar până la un anumit nivel, frustrări pe care nu poate să și le controleze.