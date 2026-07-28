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Prăbuşire totală! Unde a putut ajunge atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat din Germania

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 19:00

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Prăbuşire totală! Unde a putut ajunge atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat din Germania

Salvatore Marrone şi Andrei Cordea, într-un duel dintr-un meci FCSB - Voluntari, din 2022/ Sport Pictures

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La 25 de ani, Salvatore Marrone, atacant pe care Gigi Becali îl transfera la FCSB de la Nurnberg U17, în vara lui 2018, evoluează în liga a 5-a germană.

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Marrone joacă la CfR Pforzheim, echipă din oraşul lui natal, la care s-a transferat în vara anului trecut.

Salvatoare Marrone, jucător pe care Becali l-a adus, în 2018, din Germania, la FCSB, evoluează în liga a 5-a!

Născut în Pforzheim, din mamă româncă şi tată italian, Salvatoare Marrone era o speranţă pentru fotbalul nostru în trecut. A adunat selecţii pentru naţionalele U17, U18 şi U19 ale României, dar ulterior cariera lui s-a prăbuşit.

Marrone nu a jucat deloc pentru echipa mare a FCSB-ului. A fost împrumutat la Academica Clinceni, Dunărea Călăraşi, apoi a ajuns la Csikszereda. A jucat mai apoi pentru Voluntari şi UTA.

Ultima experienţă a lui Marrone în România a fost la Şelimbăr. A jucat după aceea la echipe din ligile inferioare din Italia până s-a întors în oraşul natal, Pforzheim, pentru a evolua la echipa locală.

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Cotat în trecut la 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Marrone nu mai are în prezent nicio cotă de piaţă.

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