Dumitru Dragomir îl critică pe Dan Șucu după ce l-a vândut pe Borza în Turcia: „Putea să ia de la 3 milioane în sus”

Rapid București l-a cedat în această vară pe Andrei Borza la Corumspor, iar Dan Șucu a încasat 2,2 milioane de euro în schimbul jucătorului format de Gică Hagi.

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Totuși, suma putea fi mult mai mare în percepția lui Dumitru Dragomir, dacă românul ar fi făcut pasul în primul rând la Genoa, acolo unde ar fi putut străluci la nivel înalt.

Andrei Borza a plecat pe 2,2 milioane de euro în Turcia

Andrei Borza a fost vândut la Corumspor în schimbul sumei de 2,2 milioane de euro, însă Dumitru Dragomir este de părere că Dan Șucu a făcut o greșeală în momentul în care a decis să nu îl cedeze la Genoa.

Fostul șef la Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că suma de transfer ar fi fost una mai ridicată, dacă internaționalul român ar fi adunat și câteva evoluții bune în Italia.

„Să fiu sincer, și eu îl dădeam. Borza e un copil serios. S-a dus bine pentru echipa națională. (n.r. Chiar dacă e Corumspor) Fotbalul turcesc este 10 clase peste fotbalul românesc. Că puteau să ia de la 3 milioane în sus, da…