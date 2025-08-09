Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare
Cu 4 victorii la rând, pe Rădoi l-a luat frica. Se teme ca oltenii lui să nu se împotmolească, la meciul cu Sibiu.
Cu 4 victorii la rând, pe Rădoi l-a luat frica. Se teme ca oltenii lui să nu se împotmolească, la meciul cu Sibiu.
Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tareJurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare
Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco LeuJurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu
Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbalJurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal
Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!
Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!