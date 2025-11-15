Cipru - Austria LIVE TEXT (19:00). Meci de importanţă maximă pentru România - Antena Sport

Cipru – România, duelul din preliminariile World Cup 2026, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 19:00. Austria e lider în Grupa H, grupă din care face parte şi România, având 15 puncte.

În ultimul meci jucat, Austria a fost învinsă de România dramatic, scor 0-1. Virgil Ghiţă a marcat în prelungirile meciului de pe Arena Naţională.

Cipru – Austria LIVE TEXT (19:00)

Austria îşi poate asigura prezenţa la World Cup 2026 în cazul unei victorii cu Cipru. De asemenea, pentru a sărbători calificarea azi, austriecii au nevoie ca Bosnia să piardă partida cu România. În meciul tur, austriecii au obţinut un succes chinuit cu ciprioţii, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Sabitzer în minutul 54.

În cazul unui pas greşit cu Cipru, Austria va avea nevoie de victorie în ultimul meci al grupei, cu Bosnia. România aşteaptă ca austriecii să se încurce în ultimele două meciuri rămase de disputat în grupă, pentru a prinde un bilet la World Cup 2026.

Concret, înaintea ultimelor două etape rămase de disputat în grupa preliminară, România păstrează şanse matematice să se califice la Mondialul de anul viitor. Pentru acest lucru, “tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.