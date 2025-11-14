Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii - Antena Sport

Asta declaraţie de dragoste! Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu 50 de mii de fani pe Arena Naţională. E cea mai mare emoţie pe care o poate trăi pe Pământ.

Drăguşin chiar se simte puternic ca un “Dragon” atunci când aude imnul României pe Arena Naţională.

“Este un sentiment pe care trebuie să fi în acel moment pe teren alături de fanii tăi şi de toţi suporterii care cântă în acelaşi timp cu tine ca să înţelegi acel sentiment”.

Tricoul Romaniei l-a îmbrăcat prima oară acum trei ani, într-un amical cu Grecia.

“Să ajung la naţională şi să joc pentru România, a fost un moment foarte emoţionant pentru mine”