Kazahstan - Belgia 1-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială. "Dracii roșii" restabilesc egalitatea - Antena Sport

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă în ziua de sâmbătă, iar capul de afiș pentru suporterii României va fi în mod cert partida “tricolorilor” de la Zenica contra Bosniei și Herțegovina. Pe lângă duelul în care sunt angrenați elevii lui Lucescu, în această zi vor mai avea loc partide care pot oferi “bilete” pentru turneul final de vara viitoare.

Primul meci al zilei va fi cel dintre Belgia și Kazahstan, la ora 16:00. Cu o victorie, jucătorii lui Claude Fichaux se vor califica matematic la Mondialul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Campioana europeană en-titre, Spania, joacă și ea astăzi în fața Georgiei, iar cu o victorie își va asigura în proporție de 99% accederea la turneul final.

Kazahstan – Belgia 1-1 LIVE SCORE

Min. 48: Hans Vanaken restabilește egalitatea imediat după startul reprizei secunde cu o lovitură de cap.

Update: A început repriza a doua a meciului de la Astana.

Update: Pauză la Astana, unde Kazahstan o conduce în mod surprinzător pe Belgia la finalul primelor 45 de minute. “Dracii roșii” au avut ocazii de a restabili egalitatea, însă nu au convertit în gol nicio șansă.