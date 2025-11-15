Kazahstan - Belgia 1-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială. "Dracii roșii" restabilesc egalitatea - Antena Sport

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă în ziua de sâmbătă, iar capul de afiș pentru suporterii României va fi în mod cert partida “tricolorilor” de la Zenica contra Bosniei și Herțegovina. Pe lângă duelul în care sunt angrenați elevii lui Lucescu, în această zi vor mai avea loc partide care pot oferi “bilete” pentru turneul final de vara viitoare.
Primul meci al zilei va fi cel dintre Belgia și Kazahstan, la ora 16:00. Cu o victorie, jucătorii lui Claude Fichaux se vor califica matematic la Mondialul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Campioana europeană en-titre, Spania, joacă și ea astăzi în fața Georgiei, iar cu o victorie își va asigura în proporție de 99% accederea la turneul final.
Kazahstan – Belgia 1-1 LIVE SCORE
Min. 48: Hans Vanaken restabilește egalitatea imediat după startul reprizei secunde cu o lovitură de cap.
Update: A început repriza a doua a meciului de la Astana.
Update: Pauză la Astana, unde Kazahstan o conduce în mod surprinzător pe Belgia la finalul primelor 45 de minute. “Dracii roșii” au avut ocazii de a restabili egalitatea, însă nu au convertit în gol nicio șansă.
Min. 9: Dastan Satpaev deschide scorul pentru kazahi cu un șut la colțul scurt.
Update: A început meciul de la Astana.
Meciuri interesante în preliminariile pentru World Cup 2026. Spania joacă la 19:00
Belgia, prima națională de top care intră în scenă astăzi în preliminariile pentru Cupa Mondială, poate încheia socotelile pentru adjudecarea primului loc din Grupa J. Cu o victorie în Kazahstan, “dracii roșii” se califică la Cupa Mondială.
De la ora 19:00 vor avea loc alte patru partide, cea mai de interes pentru români urmând să fie cea dintre Austria și Cipru, de pe urma căreia elevii lui Ralf Rangnick ar putea să încheie speranțele “tricolorilor” la primul loc din Grupa H, în cazul unei victorii. De la aceeași oră, Spania joacă în fața Georgiei, echipă pe care a învins-o în tur cu 2-0. Cu o victorie, “furia roja” își asigură în proporție de 99% calificarea la turneul final.
La ora 21:45, pe lângă meciul României cu Bosnia, vor intra pe teren naționale precum Elveția sau Danemarca, care sunt lideri în grupele lor, dar care încă mai au de luptat pentru ocuparea primei poziții la finalul calificărilor.
Meciurile din această seară din preliminariile pentru Cupa Mondială
- Belgia – Kazahstan 16:00
- Georgia – Spania 19:00
- Liechtenstein – Țara Galilor 19:00
- Turcia – Bulgaria 19:00
- Danemarca – Belarus 21:45
- Elveția – Suedia 21:45
- Grecia – Scoția 21:45
- Slovenia – Kosovo 21:45
