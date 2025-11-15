Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: "Frați ortodocși" - Antena Sport

România va fi susținută în această seară la partida cu Bosnia de aproximativ 750 de oameni, iar o parte din ultrașii “tricolori” au făcut o oprire în Serbia, acolo unde s-au întâlnit cu suporterii țării vecine de la sud-vest. Facțiunile celor două naționale nu au ezitat să imortalizeze momentul cu o fotografie care a fost realizată în fața unei biserici ortodoxe.

România urmează să o înfrunte astăzi pe Bosnia și Herțevogina într-un meci de totul sau nimic în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Cu o victorie la Zenica, “tricolorii” vor spera în continuare la locul secund în Grupa H, care le-ar putea asigura un parcurs mai accesibil la barajul pentru turneul final.

Românii, alături de sârbi înainte de meciul cu Bosnia

Înainte de meciul din Bosnia, pe rețelele sociale a apărut o fotografie ce surprinde o parte din suporterii români care fac deplasarea la Zenica, alături de o facțiune a ultrașilor sârbi. Rivalitatea dintre Serbia și Bosnia este una cunoscută, fiind pornită pe motive geopolitice și religioase.

Cele două facțiuni înfrățite s-au pozat în fața unei biserici ortodoxe, având și un banner pe care erau afișate următoarele mesaje: “Apărați Europa” și “Frați ortodocși“.