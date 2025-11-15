Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: "Frați ortodocși" - Antena Sport

Închide meniul
Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși”

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 17:10

Suporterii României, alături de sârbi / Instagram @romanestegolaneste

România va fi susținută în această seară la partida cu Bosnia de aproximativ 750 de oameni, iar o parte din ultrașii “tricolori” au făcut o oprire în Serbia, acolo unde s-au întâlnit cu suporterii țării vecine de la sud-vest. Facțiunile celor două naționale nu au ezitat să imortalizeze momentul cu o fotografie care a fost realizată în fața unei biserici ortodoxe.

România urmează să o înfrunte astăzi pe Bosnia și Herțevogina într-un meci de totul sau nimic în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Cu o victorie la Zenica, “tricolorii” vor spera în continuare la locul secund în Grupa H, care le-ar putea asigura un parcurs mai accesibil la barajul pentru turneul final.

Românii, alături de sârbi înainte de meciul cu Bosnia

Înainte de meciul din Bosnia, pe rețelele sociale a apărut o fotografie ce surprinde o parte din suporterii români care fac deplasarea la Zenica, alături de o facțiune a ultrașilor sârbi. Rivalitatea dintre Serbia și Bosnia este una cunoscută, fiind pornită pe motive geopolitice și religioase.

Cele două facțiuni înfrățite s-au pozat în fața unei biserici ortodoxe, având și un banner pe care erau afișate următoarele mesaje: “Apărați Europa” și “Frați ortodocși“.

Potrivit șefului departamentului de evenimente din cadrul FRF, sunt așteptați aproximativ 750 de români la partida de la Zenica contra Bosniei. Înainte de meci, “tricolorii” sunt pe locul 3, la trei puncte distanță de Bosnia.

Meciul Bosnia – România va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 21:45.

