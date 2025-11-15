Pas greșit pentru naționala U19 a României! Doar remiză cu Finlanda în preliminariile CE 2026 - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 19 ani a României a disputat sâmbătă al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2026. Tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au remizat contra Finlandei, scor 1-1.
La câteva zile după succesul clar contra selecționatei Andorrei, aceștia au fost ținuți în șah de Finlanda, care a scos un punct din această deplasare.
România U19 – Finlanda U19 1-1
Echipa națională de fotbal a României sub 19 ani a scos doar un rezultat de egalitate pe teren propriu contra Finlandei, în cel de-al doilea meci al campaniei de calificare pentru Campionatul European de anul viitor.
Selecționata antrenată de Adrian Dulcea a deschis scorul prin Florin Gașpăr, jucătorul celor de la CSM Reșița. Fotbalistul împrumutat de la Universitatea Craiova a marcat în minutul 21.
Acesta a fost și scorul pauzei, dar rezultatul nu a rămas neschimbat. Din păcate, oaspeții au reușit să restabilească egalitatea prin Rudi Vikstrom, care a punctat în minutul 73.
Clasament Grupa 7
1. România 4 puncte
2. Finlanda 4 puncte
3. Islanda 3 puncte
4. Andorra 0 puncte.
- Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Echipele de start
- Echipa României la meciul crucial cu Bosnia din preliminariile World Cup 2026
- Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: “O bucurie pentru două ţări înfrăţite”
- Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF
- Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia – România: “Nu mă aşteptam”