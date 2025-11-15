Pas greșit pentru naționala U19 a României! Doar remiză cu Finlanda în preliminariile CE 2026 - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 19 ani a României a disputat sâmbătă al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2026. Tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au remizat contra Finlandei, scor 1-1.

La câteva zile după succesul clar contra selecționatei Andorrei, aceștia au fost ținuți în șah de Finlanda, care a scos un punct din această deplasare.

România U19 – Finlanda U19 1-1

Echipa națională de fotbal a României sub 19 ani a scos doar un rezultat de egalitate pe teren propriu contra Finlandei, în cel de-al doilea meci al campaniei de calificare pentru Campionatul European de anul viitor.

Selecționata antrenată de Adrian Dulcea a deschis scorul prin Florin Gașpăr, jucătorul celor de la CSM Reșița. Fotbalistul împrumutat de la Universitatea Craiova a marcat în minutul 21.

Acesta a fost și scorul pauzei, dar rezultatul nu a rămas neschimbat. Din păcate, oaspeții au reușit să restabilească egalitatea prin Rudi Vikstrom, care a punctat în minutul 73.