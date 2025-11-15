"Să-i fie rușine". Cristiano Ronaldo n-a fost iertat nici în Portugalia după eliminarea din meciul cu Irlanda - Antena Sport

Una dintre cele mai dure reacții la adresa eliminării lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Irlanda venit chiar din țara sa natală. Un jurnalist din Portugalia nu s-a ferit să îl critice pe atacantul lui Al-Nassr pentru cele întâmplate și a pus accentul pe ce a urmat după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, nu pe gestul propriu-zis.

Ronaldo a ieșit în evidență în mod negativ în duelul pierdut de Portugalia pe Aviva Stadium contra Irlandei, scor 0-2. În minutul 59, “CR7” a văzut inițial cartonașul galben după ce și-a lovit un adversar în careu, însă după consultarea VAR, centralul Glenn Nyberg i-a arătat direct “roșu”.

Ronaldo n-a fost iertat nici în propria țară după “roșul” cu Irlanda

Ronaldo nu a ieșit în evidență în mod negativ doar prin eliminare, ci și prin ce a urmat după ce văzuse inițial “galbenul”. Cristiano Ronaldo a râs de adversarul său pe care l-a lovit şi i-a făcut semn că plânge, înainte să fie eliminat. Ulterior, în drumul către vestiare, starul lusitan a avut mai multe gesturi pentru care a fost taxat de fanii din tribune.

Concret, el l-a ironizat pe arbitru prin expresia facială făcută, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care-l huiduiau la scenă deschisă şi s-a dus şi la selecţionerul Irlandei, cu care a avut un scurt schimb de replici. Toate cele întâmplate l-au făcut pe jurnalistul Hugo Vasconcelos, care lucrează pentru A Bola, unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Portugalia, să tragă concluzii dure la adresa lui Ronaldo.

“Lui Cristiano ar trebui să îi fie rușine. Ce a fost regretabil nu a fost cotul, rezultatul unui moment de pasiune, dar teatrul care a urmat.