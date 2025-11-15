Jannik Sinner, primul finalist de la Turneul Campionilor! Italianul își va apăra titlul cucerit în 2024 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Jannik Sinner, primul finalist de la Turneul Campionilor! Italianul își va apăra titlul cucerit în 2024

Daniel Işvanca Publicat: 15 noiembrie 2025, 17:35

Comentarii
Jannik Sinner la Turneul Campionilor / Profimedia

Jannik Sinner confirmă în continuare că se află într-o formă de senzație, asta după ce sâmbătă a obținut calificarea pentru al doilea an consecutiv în finala Turneului Campionilor.

Italianul clasat pe locul doi în clasamentul ATP a trecut în penultimul act al competiției de australianul Alex De Minaur, în urma unui meci decis în două seturi.

Jannik Sinner, victorie cu Alex De Minaur în semifinalele Turneului Campionilor

Jannik Sinner poate câștiga pentru a doua oară la rând Turneul Campionilor. Italianul a obținut sâmbătă calificarea în ultimul act al competiției de la Torino și își va afla adversarul la finalul zilei.

Italianul clasat pe locul doi mondial l-a învins în două seturi pe Alex De Minaur (locul 7 ATP), scor 7-5, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 53 de minute. A fost a opta victorie la rând pentru Sinner în duelurile directe contra australianului.

În marea finală, campionul de anul trecut va da piept cu câștigătorul duelului dintre Carlos Alcaraz (locul 1 ATP) și Felix Auger-Aliassime (locul 8 ATP). Meciul dintre cei doi este de la ora 21:30.

