Ferrari conduce Mercedes la fiabilitate. Analiza lui Adrian Georgescu

Un alt detaliu tehnic important: dacă un pilot introduce mai multe exemplare ale aceleiași componente supuse penalizării, doar ultimul exemplar montat este considerat relevant pentru calculul penalizării (adică nu se cumulează retroactiv pentru fiecare unitate montată separat în același weekend, ci contează starea finală a fiecărei componente).

Ferrari stă mai bine la fiabilitate

Nu am găsit o situație la zi după Marele Premiu al Belgiei, dar există una făcută după cursa imediat anterioară, cea de la Silverstone. La acest tabel trebuie adăugate penalizările de la Spa, care sunt aici.

Dacă luăm aceste lucruri în calcul, apare o concluzie interesantă. Ferrari și echipele motorizate de Ferrari (Haas, Cadillac) se descurcă mai bine decât Mercedes și echipele care primesc unități de putere de la constructorul german (McLaren, Williams, Alpine. Toate cele șase mașini cu motor Ferrari stau exact la 3 ICE, 3 CE și 3 ES — fix la plafonul penalty-free, fără nicio depășire până acum.

Să mai adăugăm ceva. Dacă un pilot a folosit până acum trei motoare cu combustie, asta nu înseamnă că la cursa următoare va trebui să folosească un al patrulea. Cele trei motoare încă funcționale sunt rotite între ele. Unul dintre cele trei e ales și folosit în funcție de uzura lor și de stresul pe care circuitul îl aduce motorului.

Nu există, așadar, nicio variație notabilă între mașina de fabrică (Leclerc, Hamilton) și cele client. Asta sugerează un pachet de unitate de putere stabil, până acum fără nevoia de piese suplimentare peste plan pentru niciun echipaj. Unitățile de putere Ferrari dovedesc o fiabilitate solidă și constantă pe tot sezonul.

Cei cu Mercedes au început să fie declasați

În ”tabăra Mercedes”, observăm trei lucruri. Antonelli a ajuns deja la cel de-al 4-lea ICE și la cea de-a 4-a evacuare. Încă în interiorul limitei, dar mai mult decât oricare alt pilot propulsat de Mercedes.

Norris (McLaren-Mercedes) și Sainz (Williams-Mercedes) au depășit amândoi plafonul de 3 la electronica de control (CE). Au primit fiecare 10 poziții penalizare la Spa.

Russell și Antonelli au și cele mai mari cifre la componentele auxiliare (ANC) — 5 din 6 permise. E un alt semn că echipa de fabrică Mercedes „consumă” resursele mai rapid decât rivalii Ferrari.