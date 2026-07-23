Ferrari conduce Mercedes la fiabilitate. Analiza lui Adrian Georgescu

Scriam într-un articol trecut că am ajuns în acel moment din sezon în care depășirea numărului maxim admis de componente ale unității de putere începe să producă efecte în clasament. Lando Norris, de pildă, a folosit în Marele Premiu al Belgiei un al patrulea sistem de control al electronicii. Cum doar trei astfel de echipamente sunt permise pentru a fi folosite de-a lungul unui sezon, englezul a primit o declasare de 10 poziții pe grila de start de la Spa-Francorchamps. McLaren a luat decizia ca această înlocuire să se producă la Spa, căci e un traseu unde, printr-o strategie bună și un pilotaj adaptat, pilotul poate urca multe poziții în cursă. Astfel, Norris, care a obținut cel de-al treilea timp în Q3, a plecat de poziția a 13-a și a terminat cursa pe locul al șaptelea, ceea ce a constituit o performață remarcabilă.
Componentele reglementate
Unitatea de putere este împărțită în șapte elemente supuse limitării: motorul cu combustie internă (ICE), turbocompresorul (TC), MGU-K, bateria (ES), sistemul de control al electronicii(CE), componentele auxiliare ale unității de putere (PU-ANC) și evacuările (EX).
Fiecare pilot poate folosi patru ICE-uri și patru turbocompresoare fără penalizare, alături de câte trei MGU-K-uri, rezerve de energie și unități de control electronic, plus patru seturi de evacuare și șase componente auxiliare ale unității de putere.
Aceste cifre includ însă un „bonus” specific doar sezonului 2026: din cauza noilor reglementări tehnice care au intrat în vigoare în acest an, fiecare din aceste alocații conține o unitate suplimentară față de regula standard. Practic, alocația de bază a fost inițial gândită la trei ICE-uri/turbocompresoare și câte două MGU-K-uri, baterii și unități CE. FIA a adăugat însă un exemplar bonus pentru fiecare componentă spre a compensa dificultatea tranziției la noile motoare. FIA a confirmat ulterior că această alocație extinsă va rămâne neschimbată și în 2027 și 2028, nu doar în 2026.
Cum se aplică penalizările
Dacă un pilot folosește mai multe componente decât alocația de mai sus, primește o penalizare pe grilă la prima cursă în care intră în uz componenta suplimentară respectivă. Prima depășire a oricărei componente atrage o penalizare de 10 poziții. A doua depășire (și fiecare ulterioară) atrage o declasare de 5 poziții. Dacă sunt mai multe într-un singur weekend, toate penalizările se cumulează.
Dacă penalizarea cumulată depășește 15 poziții, pilotul este obligat să pornească din spatele grilei, indiferent de rezultatul calificărilor. Această regulă a fost introdusă tocmai pentru a evita situațiile confuze din trecut. Când, la Marele Premiu al Italiei din 2022, mai mulți piloți au primit penalizări multiple, FIA a clarificat procedura de aplicare a penalizărilor. Totodată, clasificarea provizorie pe grilă a piloților cu 15 poziții penalizare sau mai puțin rămâne egală cu poziția obținută în calificări.
Un alt detaliu tehnic important: dacă un pilot introduce mai multe exemplare ale aceleiași componente supuse penalizării, doar ultimul exemplar montat este considerat relevant pentru calculul penalizării (adică nu se cumulează retroactiv pentru fiecare unitate montată separat în același weekend, ci contează starea finală a fiecărei componente).
Ferrari stă mai bine la fiabilitate
Nu am găsit o situație la zi după Marele Premiu al Belgiei, dar există una făcută după cursa imediat anterioară, cea de la Silverstone. La acest tabel trebuie adăugate penalizările de la Spa, care sunt aici.
Dacă luăm aceste lucruri în calcul, apare o concluzie interesantă. Ferrari și echipele motorizate de Ferrari (Haas, Cadillac) se descurcă mai bine decât Mercedes și echipele care primesc unități de putere de la constructorul german (McLaren, Williams, Alpine. Toate cele șase mașini cu motor Ferrari stau exact la 3 ICE, 3 CE și 3 ES — fix la plafonul penalty-free, fără nicio depășire până acum.
Să mai adăugăm ceva. Dacă un pilot a folosit până acum trei motoare cu combustie, asta nu înseamnă că la cursa următoare va trebui să folosească un al patrulea. Cele trei motoare încă funcționale sunt rotite între ele. Unul dintre cele trei e ales și folosit în funcție de uzura lor și de stresul pe care circuitul îl aduce motorului.
Nu există, așadar, nicio variație notabilă între mașina de fabrică (Leclerc, Hamilton) și cele client. Asta sugerează un pachet de unitate de putere stabil, până acum fără nevoia de piese suplimentare peste plan pentru niciun echipaj. Unitățile de putere Ferrari dovedesc o fiabilitate solidă și constantă pe tot sezonul.
Cei cu Mercedes au început să fie declasați
În ”tabăra Mercedes”, observăm trei lucruri. Antonelli a ajuns deja la cel de-al 4-lea ICE și la cea de-a 4-a evacuare. Încă în interiorul limitei, dar mai mult decât oricare alt pilot propulsat de Mercedes.
Norris (McLaren-Mercedes) și Sainz (Williams-Mercedes) au depășit amândoi plafonul de 3 la electronica de control (CE). Au primit fiecare 10 poziții penalizare la Spa.
Russell și Antonelli au și cele mai mari cifre la componentele auxiliare (ANC) — 5 din 6 permise. E un alt semn că echipa de fabrică Mercedes „consumă” resursele mai rapid decât rivalii Ferrari.
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