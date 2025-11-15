Bosnia - Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Meciul Bosnia – România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din luna martie suferită pe teren propriu contra Bosniei, scor 0-1.
Mai mult, România încă mai are şanse de calificare directă la World Cup 2026, turneu care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Are nevoie şi de paşi greşiţi din partea Austriei, în ultimele două meciuri.
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45)
Update 10:00: Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Detalii AICI.
Update 09:00: Mihai Stoica şi-a ales favoritele pentru barajul World Cup 2026. Detalii AICI.
Update 08:00: Victor Piţurcă este încrezător înaintea meciului cu Bosnia. Detalii AICI.
Bosnia a început excelent campania de calificare, cu o victorie în faţa României, la Bucureşti, dar nu a mai câştigat niciun meci oficial din luna iunie. Naţionala lui Dzeko a fost readusă cu picioarele pe pământ după înfrângerea cu Austria, din septembrie, dar şi după remiza din Cipru, atunci când Bosnia a condus cu 2-0, la fel ca România.
De partea cealaltă, tricolorii vin după trei meciuri fără înfrângere. În urma înfrângerii cu Austria din iunie, tricolorii au învins Cipru la Bucureşti, au remizat cu aceeaşi naţională în deplasare şi au învins luna trecută Austria, pe Arena Naţională.
Deja cu loc asigurat la baraj, graţie câştigării grupei de Nations League, România trage tare pentru a încheia pe locul 2 pentru a juca pe teren propriu semifinala play-off-ului de calificare, acolo unde ar putea întâlni un adversar mai facil.
Tricolorii vor avea parte de o susţinere importantă la meciul din Bosnia. Potrivit surselor Antena Sport, aproximatv 1000 de fani români vor asista la această partidă.
Echipe probabile în Bosnia – România
- Bosnia: Zlomislic – Dedic, Muharemovic, Katic, Karic – Basic, Sunjic – Memic, Gigovic, Alajbegovic – Dzeko
Rezerve: Vasilj, Hadzikic, Kolasinac, Malic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Tahirovic, Burnic, Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tabakovic, Bazdar
Antrenor: Sergej Barbarez
- România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Bancu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Chipciu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Olaru, Miculescu, Baiaram, Petrila, Drăguș
Selecționer: Mircea Lucescu
