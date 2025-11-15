Bosnia - Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Meciul Bosnia – România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din luna martie suferită pe teren propriu contra Bosniei, scor 0-1.

Mai mult, România încă mai are şanse de calificare directă la World Cup 2026, turneu care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Are nevoie şi de paşi greşiţi din partea Austriei, în ultimele două meciuri.

Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45)

Update 10:00: Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Detalii AICI.

Update 09:00: Mihai Stoica şi-a ales favoritele pentru barajul World Cup 2026. Detalii AICI.

Update 08:00: Victor Piţurcă este încrezător înaintea meciului cu Bosnia. Detalii AICI.