Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner - Antena Sport

Englezii au anunţat ce decizie a luat selecţionerul Portugaliei în privinţa lui Cristiano Ronaldo, după ce starul lusitan a fost eliminat în meciul cu Irlanda. CR7 a văzut direct cartonaşul roşu după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, lusitanii pierzând partida cu 0-2.
Portugalia şi-a amânat sărbătoarea calificării la World Cup 2026, lusitanii neavând încă asigurată prezenţa la turneul final de anul viitor.
Decizia luată de selecţionerul Portugaliei după ce Cristiano Ronaldo a fost eliminat
Portugalia se va duela cu Armenia în ultimul meci din preliminarii, iar cu un succes, e sigură de participarea la Mondialul din 2026. Lusitanii au zece puncte în Grupa F, cu două mai multe faţă de Ungaria, naţionala clasată pe locul secund.
Totuşi, Cristiano Ronaldo nu va fi prezent la duelul cu Armenia, notează dailymail.co.uk, care citează presa din Portugalia. Starul lusitan a fost “trimis acasă” de selecţionerul Roberto Martinez şi se va întoarce în Arabia Saudită, pentru a se pregăti pentru următorul meci al echipei de club, Al Nassr.
Cristiano Ronaldo nu va fi prezent pe Dragao la duelul cu Armenia, pentru a sărbători alături de coechipieri eventuala calificare la World Cup 2026. Selecţionerul lusitanilor a luat această decizie imediat după eşecul cu Irlanda, ţinând cont de faptul că CR7 nu va avea dreptul de a evolua în meciul decisiv cu armenii.
Cristiano Ronaldo primise iniţial doar cartonaş galben, după lovitura aplicată lui Dara O’Shea, însă arbitrul a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului şi i-a arătat ulterior cartonaşul roşu atacantului de 40 de ani.
Cristiano Ronaldo are şanse mari să rateze primul meci din grupele World Cup 2026, dacă Portugalia se va califica. Este de aşteptat ca starul lusitan să primească minim două meciuri suspendare, pentru gestul golănesc din partida cu Irlanda.
