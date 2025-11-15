"Va fi mai uşor cu Austria decât cu România". Bosniacii se tem de "tricolori" înaintea meciului crucial din preliminarii - Antena Sport

Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminariile World Cup 2026. Foştii jucători ai naţionalei Bosniei au prefaţat duelul de la Zenica şi au subliniat că partida va fi una extrem de dificilă.

Mehmed Mesa Bazdarevic, fost jucător şi selecţioner al Bosniei, a transmis că naţionala lui Sergej Barbarez are nevoie de mult noroc şi multă încredere pentru a se impune în duelul cu “tricolorii” lui Mircea Lucescu.

“Mult noroc, multă inteligență și multă încredere în sine și agresivitate. Trebuie să facă un joc complet, complet. Cred că România este o echipă bună, dar în niciun caz mai bună decât noi. Prin urmare, dacă jucăm la nivelul nostru, cu multă energie și multă inteligență, aș spune că putem obține un rezultat pozitiv”, a declarat Bazdarevic, conform presei din Bosnia.

De asemenea, Samir Muratovic, fost internaţional bosniac care în prezent se află în staff-ul naţionalei U21, a analizat şi el duelul de la Zenica, cu România. Acesta s-a declarat convins de faptul că partida cu naţionala lui “Il Luce” va fi mult mai dificilă decât cea cu Austria, din ultima etapă a preliminariilor.

“Cu toții știm că trebuie să câștigăm. Și cred că va fi mai ușor meciul de la Viena împotriva Austriei decât la Zenica împotriva României. S-a dovedit în aceste calificări că am greșit pentru că i-am supraevaluat (n.r. pe austrieci). Cu toții suntem cam pe la același nivel.