Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator - Antena Sport

Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara.

Javonte Green a fost cel mai bun marcator al lui Pistons în acest joc, cu 21 de puncte (plus 9 recuperări), în condiţiile în care gazdele n-au putut conta pe serviciile lui Cade Cunningham, accidentat.

Cu un total de 11 victorii în 13 meciuri, Detroit Pistons este liderul Conferinţei de Est a NBA, urmată de New York Knicks (8 victorii, 4 înfrângeri).

HOW WE FEELING DETROIT? pic.twitter.com/5o0Z8PWSna

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 15, 2025

Newyorkezii s-au dispus la rândul lor, cu scorul de 140-132, de formaţia Miami Heat, vineri la Madison Square Garden, rămânând astfel neînvinşi pe propriul parchet.