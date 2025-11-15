Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator - Antena Sport

Home | NBA | Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator

Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator

Publicat: 15 noiembrie 2025, 11:09

Comentarii
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator

Wendell Moore Jr. şi Tyrese Maxey / Profimedia

Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Javonte Green a fost cel mai bun marcator al lui Pistons în acest joc, cu 21 de puncte (plus 9 recuperări), în condiţiile în care gazdele n-au putut conta pe serviciile lui Cade Cunningham, accidentat.

Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA

Cu un total de 11 victorii în 13 meciuri, Detroit Pistons este liderul Conferinţei de Est a NBA, urmată de New York Knicks (8 victorii, 4 înfrângeri).

Newyorkezii s-au dispus la rândul lor, cu scorul de 140-132, de formaţia Miami Heat, vineri la Madison Square Garden, rămânând astfel neînvinşi pe propriul parchet.

Reclamă
Reclamă

Karl-Anthony Towns şi Landry Shamet au contribuit cu 39, respectiv 36 de puncte la acest succes obţinut greu de Knicks, în care un rol esenţial l-au avut jucătorii intraţi în joc de pe banca de rezerve.

După ce a ratat un meci din cauza unei accidentări Giannis Antetokounmpo a revenit în forţă la Milwaukee Bucks, reuşind 25 puncte, 7 recuperări şi 18 assist-uri în victoria cu scorul de 147-134 după prelungiri obţinută în faţa formaţiei Charlotte Hornets.

Rezultate de vineri din NBA:

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
  • Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 114-105
  • Orlando Magic – Brooklyn Nets 105-98
  • Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 147-134, după prelungiri
  • New York Knicks – Miami Heat 140-132
  • Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 124-110
  • Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 127-133, după prelungiri
  • New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 104-118
  • San Antonio Spurs – Golden State Warriors 108-109
  • Houston Rockets – Portland Trail Blazers 140-116
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
10:21
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii
10:17
Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho”
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!