Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator - Antena Sport

Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara.
Javonte Green a fost cel mai bun marcator al lui Pistons în acest joc, cu 21 de puncte (plus 9 recuperări), în condiţiile în care gazdele n-au putut conta pe serviciile lui Cade Cunningham, accidentat.
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA
Cu un total de 11 victorii în 13 meciuri, Detroit Pistons este liderul Conferinţei de Est a NBA, urmată de New York Knicks (8 victorii, 4 înfrângeri).
HOW WE FEELING DETROIT? pic.twitter.com/5o0Z8PWSna
— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 15, 2025
Newyorkezii s-au dispus la rândul lor, cu scorul de 140-132, de formaţia Miami Heat, vineri la Madison Square Garden, rămânând astfel neînvinşi pe propriul parchet.
Karl-Anthony Towns şi Landry Shamet au contribuit cu 39, respectiv 36 de puncte la acest succes obţinut greu de Knicks, în care un rol esenţial l-au avut jucătorii intraţi în joc de pe banca de rezerve.
După ce a ratat un meci din cauza unei accidentări Giannis Antetokounmpo a revenit în forţă la Milwaukee Bucks, reuşind 25 puncte, 7 recuperări şi 18 assist-uri în victoria cu scorul de 147-134 după prelungiri obţinută în faţa formaţiei Charlotte Hornets.
Rezultate de vineri din NBA:
- Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 114-105
- Orlando Magic – Brooklyn Nets 105-98
- Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 147-134, după prelungiri
- New York Knicks – Miami Heat 140-132
- Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 124-110
- Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 127-133, după prelungiri
- New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 104-118
- San Antonio Spurs – Golden State Warriors 108-109
- Houston Rockets – Portland Trail Blazers 140-116
- LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers
- Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
- Houston Rockets – Milwaukee Bucks 122-115. Kevin Durant a câştigat duelul cu Giannis Antetokoumpo
- Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
- Phoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut