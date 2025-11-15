Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: "Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho" - Antena Sport

Cristi Chivu are un început foarte bun de sezon la Inter şi are parte de susţinere din partea preşedintelui clubului, Giuseppe Marotta. Echipa antrenorului român se află pe primul loc după 11 etape, la egalitate de puncte cu AS Roma. Inter are un început foarte bun şi în Champions League, acolo unde are patru victorii în patru meciuri.

Giueseppe Marotta a vorbit în Gazzetta dello Sport despre calităţile antrenorului român şi a recunoscut că este uimit de faptul că lumea este surprinsă de cât de bun este fostul căpitan al naţionalei României.

Cristi Chivu, preferat de preşedintele lui Inter, în detrimentul lui Jose Mourinho: “Cu tot respectul”

Marotta apreciază curajul lui Cristi Chivu, cel care preferă să meargă împotriva curentului mediatic. Preşedintele lui Inter a dezvăluit că Jose Mourinho, antrenorul care a cucerit tripla în 2010, a fost propus la echipă, după plecarea lui Simone nzaghi. Chiar şi în aceste condiţii, Marotta consideră că aducerea antrenorului român a fost decizia corectă şi spune că ar fi regretat dacă acesta nu ar fi ajuns pe banca lui Inter:

“Eu mă mir că lumea e surprinsă de cât de bun e Chivu. L-am ales pentru că ştiu ce valori are şi pentru că are curajul să meargă împotriva curentului mediatic. Unii l-au propus pe Mourinho, care cu tot respectul… Daca n-aş fi avut curajul să îl numesc pe Chivu, mi-ar fi părut rău acum”, a declarat Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter, după pauza internaţională, urmează derby-ul cu AC Milan, după care va merge la Madrid, pentru meciul cu Atletico, din UEFA Champions League.