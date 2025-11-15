Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: "Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho”

Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho”

Publicat: 15 noiembrie 2025, 10:17

Comentarii
Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu are un început foarte bun de sezon la Inter şi are parte de susţinere din partea preşedintelui clubului, Giuseppe Marotta. Echipa antrenorului român se află pe primul loc după 11 etape, la egalitate de puncte cu AS Roma. Inter are un început foarte bun şi în Champions League, acolo unde are patru victorii în patru meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giueseppe Marotta a vorbit în Gazzetta dello Sport despre calităţile antrenorului român şi a recunoscut că este uimit de faptul că lumea este surprinsă de cât de bun este fostul căpitan al naţionalei României.

Cristi Chivu, preferat de preşedintele lui Inter, în detrimentul lui Jose Mourinho: “Cu tot respectul”

Marotta apreciază curajul lui Cristi Chivu, cel care preferă să meargă împotriva curentului mediatic. Preşedintele lui Inter a dezvăluit că Jose Mourinho, antrenorul care a cucerit tripla în 2010, a fost propus la echipă, după plecarea lui Simone nzaghi. Chiar şi în aceste condiţii, Marotta consideră că aducerea antrenorului român a fost decizia corectă şi spune că ar fi regretat dacă acesta nu ar fi ajuns pe banca lui Inter:

“Eu mă mir că lumea e surprinsă de cât de bun e Chivu. L-am ales pentru că ştiu ce valori are şi pentru că are curajul să meargă împotriva curentului mediatic. Unii l-au propus pe Mourinho, care cu tot respectul… Daca n-aş fi avut curajul să îl numesc pe Chivu, mi-ar fi părut rău acum”, a declarat Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter, după pauza internaţională, urmează derby-ul cu AC Milan, după care va merge la Madrid, pentru meciul cu Atletico, din UEFA Champions League.

Reclamă
Reclamă

După 11 etape, Inter are 24 de puncte în Serie A, fiind pe primul loc, la egalitate cu AS Roma. AC Milan şi Napoli sunt pe locurile 3, respectiv 4, ambele cu câte 22 de puncte. În Champions League, Inter, Bayern şi Arsenal sunt singurele echipe cu victorii pe linie în prima parte a grupei principale, după patru etape.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
10:21
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!