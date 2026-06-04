Jurnal Antena Sport | Transferul Maxim
Născut în Craiova, dar crescut în fotbalul mare de FCSB, portarul Maxim a semnat cu oltenii campioni. La Craiova, uriașul din poartă speră să nu aibă soarta de la FCSB, unde nu a apucat să apere.
Născut în Craiova, dar crescut în fotbalul mare de FCSB, portarul Maxim a semnat cu oltenii campioni. La Craiova, uriașul din poartă speră să nu aibă soarta de la FCSB, unde nu a apucat să apere.
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