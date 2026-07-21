Neluţu Varga, veste uriaşă pentru CFR Cluj! Echipa din Gruia a scăpat de interdicţie: „S-a plătit tot”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunţat că echipa sa a scăpat de interdicţia la transferuri. Echipa din Gruia a primit o veste uriaşă înaintea meciului din turul 2 preliminar Conference League din Armenia, cu Alashkert.

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De la acest meci, CFR Cluj se poate baza pe cei şapte jucători transferaţi vara aceasta. Ultimul dintre aceştia este Bruno Costa, jucător care a evoluat în trecut şi la FC Porto.

Neluţu Varga, veste uriaşă pentru CFR Cluj! FIFA a ridicat interdicţia la transferuri

„Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele”, a declarat Neluţu Varga, potrivit prosport.ro.

CFR Cluj a reuşit astfel să achite toate sumele restante sau să ajungă la înţelegeri cu cei care au depus memorii. Încă de duminică seară, totul a fost rezolvat, iar FIFA a ridicat interdicţia şi a anunţat Federaţia Română de Fotbal de acest lucru, potrivit sursei menţionate mai sus.

Această situaţie i-a dat mari bătăi de cap lui CFR Cluj în prima etapă, când a fost învinsă de Oţelul. Noul antrenor Antonio Folha nu s-a putut baza pe cei şapte jucători transferaţi vara aceasta: