Neluţu Varga, veste uriaşă pentru CFR Cluj! Echipa din Gruia a scăpat de interdicţie: „S-a plătit tot”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunţat că echipa sa a scăpat de interdicţia la transferuri. Echipa din Gruia a primit o veste uriaşă înaintea meciului din turul 2 preliminar Conference League din Armenia, cu Alashkert.
De la acest meci, CFR Cluj se poate baza pe cei şapte jucători transferaţi vara aceasta. Ultimul dintre aceştia este Bruno Costa, jucător care a evoluat în trecut şi la FC Porto.
Neluţu Varga, veste uriaşă pentru CFR Cluj! FIFA a ridicat interdicţia la transferuri
„Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele”, a declarat Neluţu Varga, potrivit prosport.ro.
CFR Cluj a reuşit astfel să achite toate sumele restante sau să ajungă la înţelegeri cu cei care au depus memorii. Încă de duminică seară, totul a fost rezolvat, iar FIFA a ridicat interdicţia şi a anunţat Federaţia Română de Fotbal de acest lucru, potrivit sursei menţionate mai sus.
Această situaţie i-a dat mari bătăi de cap lui CFR Cluj în prima etapă, când a fost învinsă de Oţelul. Noul antrenor Antonio Folha nu s-a putut baza pe cei şapte jucători transferaţi vara aceasta:
„Dacă am ajuns eu să joc fundaș central… Hai să spunem că sperăm că se va schimba ceva. E prima dată când am jucat fundaș central”, spunea Damjan Djokovic, după meciul din prima etapă cu Oţelul Galaţi.
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