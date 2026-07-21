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„Ţineţi minte ce vă spun!” Adrian Mititelu are planuri mari cu FCU Craiova şi nu se dă bătut: „În 2-3 ani, în Liga 1”

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 14:17

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„Ţineţi minte ce vă spun! Adrian Mititelu are planuri mari cu FCU Craiova şi nu se dă bătut: „În 2-3 ani, în Liga 1

Adrian Mititelu, în timpul unui congres - Profimedia Images

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Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, rămâne optimist şi o ia de la capăt. Echipa sa va porni din Liga 4 în acest sezon, dar acest lucru nu pare să îl descurajeze.

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În septembrie 2025, FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile de FRF. Această decizie a venit după ce echipa lui Mititelu fusese retrogradată în Liga 3 şi sancţionată cu 94 de puncte din cauza problemelor financiare.

Adrian Mititelu visează să revină în Liga 1 peste 3 ani: „Sper să avem decizii care să ne ajute să revenim mai rapid în vârful fotbalului”

În ciuda tuturor acestor dificultăţi, Adrian Mititelu vrea ca echipa să continue, iar luni a avut loc reunirea lotului în vederea pregătirii pentru noul sezon din Liga 4. FCU Craiova se va baza pe o mulţime de jucători tineri care se vor bucura, după spusele patronului, de cele mai bune condiţii.

Mai mult, Mititelu este încrezător şi este convins că formaţia sa va reveni în Liga 1 în următorii trei ani, mai ales că speră la decizii favorabile în procesele care sunt în derulare în acest moment:

„O să mai vină niște jucători mai cu experiență, adică pe la 21-22 de ani. Eu sunt foarte optimist în legătură cu derularea proceselor în acest an. Sper ca la anul, pe timpul acesta, să avem decizii care să ne ajute să revenim mai rapid în vârful fotbalului.

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Anul acesta evoluăm în Liga 4, iar de la anul sper să fim cel puțin în Liga 2. Toți tinerii de 17-18 ani sunt impresionați de condițiile de la noi. Nu există club din România care să aibă condiții pentru tineri așa cum avem noi. Tot timpul, terenurile noastre țin, sunt foarte bune. Nicio bază nu arată atât de bine. Inclusiv cluburile din prima ligă sunt uimite când văd ce terenuri avem noi.

Situația din Craiova ne compleșește. Nu uitați că, din punct de vedere sportiv, noi suntem Universitatea Craiova, dar alții se bucură de beneficiul acestui brand și încasează milioane. Noi avem procese internaționale în acest moment. Ieri, s-au împlinit 15 ani de la dezafiliere.

Am făcut minuni la ceea ce s-a întâmplat în Craiova. Când bagi 3 milioane de euro pe an de la tine și nu te bucuri de nimic… Sunt optimist, să știți. În doi – trei ani, echipa asta va fi din nou în Liga 1. 100%, țineți minte ce vă spun”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

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