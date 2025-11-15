Jurnal Antena Sport | Vizită surpriză în cantonamentul României de la Zenica - Antena Sport

Video Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare

Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Echipele de start

Georgia – Spania 0-4! Ibericii sunt ca şi calificaţi la Mondial. Belgia, surpriza zilei. Rezultatele

România nu mai are nicio șansă la calificarea directă la World Cup 2026. Austria, victorie cu Cipru

Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România

Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB

1

Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu

2

Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!

3

Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii

4

Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu

5

România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0

6

Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă