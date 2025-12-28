Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajului cu Turcia: „Pe restul le rezolvăm” - Antena Sport

Ioan Andone a numit marea problemă a naționalei României, înaintea barajului cu Turcia din martie, de la Istanbul. Fostul internațional susține că „tricolorii” suferă la capitolul fundași centrali.

Radu Drăgușin încă nu a bifat minute într-un meci oficial la Tottenham, el recuperându-se complet după accidentarea gravă suferită în ianuarie. De cealaltă parte, România nu se va putea baza pe Mihai Popescu, stopperul FCSB-ului accidentându-se grav în partida câștigată cu Austria în preliminarii.

Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajuli cu Turcia

Ioan Andone a declarat că defensiva reprezintă o problemă pentru România, însă are încredere că Mircea Lucescu va găsi soluții. „Ando” a transmis că „tricolorii” pot obține o calificare uriașă la World Cup 2026.

„Dacă ne rezolvăm problema fundașilor centrali, să fim bine, să fim sănătoși…eu zic că pe restul le rezolvăm, ai Man, ai Mihăilă, ai Bîrligea, poate să fie Drăguș.

E un avantaj și că Mircea Lucescu cunoaște naționala Turciei, că el a antrenat-o. Noi putem să speculăm lucrurile astea, cunoștințele astea. El i-a antrenat, i-a selecționat, sunt mai mulți de acolo care au lucrat cu el.