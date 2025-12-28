Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajului cu Turcia: „Pe restul le rezolvăm” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 18:04

Mircea Lucescu și jucătorii naționalei României/ Profimedia

Ioan Andone a numit marea problemă a naționalei României, înaintea barajului cu Turcia din martie, de la Istanbul. Fostul internațional susține că „tricolorii” suferă la capitolul fundași centrali. 

Radu Drăgușin încă nu a bifat minute într-un meci oficial la Tottenham, el recuperându-se complet după accidentarea gravă suferită în ianuarie. De cealaltă parte, România nu se va putea baza pe Mihai Popescu, stopperul FCSB-ului accidentându-se grav în partida câștigată cu Austria în preliminarii. 

Ioan Andone a declarat că defensiva reprezintă o problemă pentru România, însă are încredere că Mircea Lucescu va găsi soluții. „Ando” a transmis că „tricolorii” pot obține o calificare uriașă la World Cup 2026. 

„Dacă ne rezolvăm problema fundașilor centrali, să fim bine, să fim sănătoși…eu zic că pe restul le rezolvăm, ai Man, ai Mihăilă, ai Bîrligea, poate să fie Drăguș.  

E un avantaj și că Mircea Lucescu cunoaște naționala Turciei, că el a antrenat-o. Noi putem să speculăm lucrurile astea, cunoștințele astea. El i-a antrenat, i-a selecționat, sunt mai mulți de acolo care au lucrat cu el.  

Poate să ne ajute Dumnezeu, că sunt sărbătorile, să trecem de Turcia și vedem cu cine vom juca. Preliminariile astea, cele două meciuri de baraj, sunt mult mai grele decât grupa de la Campionatul Mondial”, a declarat Ioan Andone, pentru AntenaSport.  

România se va duela cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beșiktaș, din Istanbul. În cazul unui succes, „tricolorii” vor întâlni în finala barajului câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo. 

