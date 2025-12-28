"Acest circ este ridicol!" Reacţie dură în timpul "Bătăliei sexelor" dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios - Antena Sport

Închide meniul
“Acest circ este ridicol!” Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor” dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios

Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 18:51

Comentarii
Aryna Sabalenka, înaintea Bătăliei Sexelor - Profimedia Images

Duminică are loc “Bătălia sexelor”, meciul de tenis dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios, iar în spaţiul public au fost mai multe reacţii dure la adresa partidei disputată la Dubai.

Fiecare jucător a primit un singur serviciu, iar partea de teren a Sabalenkăi este cu 9% mai mică, după ce organizatorii turneului Evolve au declarat că datele arată că jucătoarele se mişcă în medie cu 9% mai lent decât colegii lor masculini.

Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor”

Jurnalistul de la El Confidencial, Albert Ortega, a criticat ideea desfăşurării unui asemenea duel: “Circul dintre Kyrgios şi Salabenka e ridicol.

Terenul Arynei este mai mic, în timp ce Kyrgios, care e aproape retras, merge pe teren şi nu se mişcă din zona lui. E imposibil să lupţi astfel pentru egalitatea în tenis dintre femei şi bărbaţi.”.

Numărul unu mondial Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, îl înfruntă pe Kyrgios, în vârstă de 30 de ani, finalist la Wimbledon în 2022, la Dubai, într-un meci intitulat „Battle of the Sexes” (Bătălia sexelor).

Meciul demonstrativ se va desfăşura în trei seturi, cu un tie-break de 10 puncte dacă se ajunge la un set decisiv.

