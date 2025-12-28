Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România - Antena Sport

Gigi Becali nu a ascuns în ultima perioadă că ar fi dispus să negocieze cu Al-Gharafa pentru o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Adrian Ilie susţine acum că totul depinde de dorinţa lui “Mbappe” de a reveni în Liga 1.
Becali speră să profite de faptul că atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro a prins doar 11 meciuri în acest sezon, în care a adunat aproape 500 de minute, în toate competiţiile pentru Al-Gharafa.
Gigi Becali va forţa transferul lui Florinel Coman
“Mbappe” câştigă două milioane de euro la arabi, iar Becali şi-ar dori ca Al-Gharafa să susţină jumătate din acest salariu pentru ca jucătorul să fie împrumutat de roş-albaştri. “Dau şi eu 700.000 de euro”, anunţă Becali.
“Dacă vrea să se întoarcă în ţară, cu siguranţă Gigi Becali o să îl ia”, a spus Adrian Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport, despre jucătorul cu 59 de goluri şi 64 de pase decisive adunate în Liga 1.
Becali a anunţat că vor exista negocieri pentru repatrierea lui Florinel Coman. “Nu ştiu nimic de Florinel Coman, o să vorbesc cu el. Dacă ăia îi dau banii, un milion, îi mai dau şi eu 6-700.000 şi să vină”, a spus Becali.
“Îmi doresc să-l am pe Florinel. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine. Aşa cred!”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă, la finalul lunii noiembrie.
- Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină! Sunt revoltat”
- Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta”
- Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea”
- Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025
- Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri