Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România - Antena Sport

Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 14:33

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali nu a ascuns în ultima perioadă că ar fi dispus să negocieze cu Al-Gharafa pentru o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Adrian Ilie susţine acum că totul depinde de dorinţa lui “Mbappe” de a reveni în Liga 1.

Becali speră să profite de faptul că atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro a prins doar 11 meciuri în acest sezon, în care a adunat aproape 500 de minute, în toate competiţiile pentru Al-Gharafa.

Gigi Becali va forţa transferul lui Florinel Coman

“Mbappe” câştigă două milioane de euro la arabi, iar Becali şi-ar dori ca Al-Gharafa să susţină jumătate din acest salariu pentru ca jucătorul să fie împrumutat de roş-albaştri. “Dau şi eu 700.000 de euro”, anunţă Becali.

“Dacă vrea să se întoarcă în ţară, cu siguranţă Gigi Becali o să îl ia”, a spus Adrian Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport, despre jucătorul cu 59 de goluri şi 64 de pase decisive adunate în Liga 1.

Becali a anunţat că vor exista negocieri pentru repatrierea lui Florinel Coman. “Nu ştiu nimic de Florinel Coman, o să vorbesc cu el. Dacă ăia îi dau banii, un milion, îi mai dau şi eu 6-700.000 şi să vină”, a spus Becali.

“Îmi doresc să-l am pe Florinel. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine. Aşa cred!”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă, la finalul lunii noiembrie.

