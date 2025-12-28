Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro. Patronul campioanei a dezvăluit că decarul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte.

Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că atacantul va rămâne la echipă până în vară.

Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că o echipă din China este dispusă să-i ofere această sumă lui Florin Tănase, dacă va accepta transferul.

„Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

Inițial, agentul lui Florin Tănase a transmis că jucătorul are mari șanse să plece de la FCSB în această iarnă. Florin Vulturar a dezvăluit că mai multe echipe sunt interesate de decarul FCSB-ului.