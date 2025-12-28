Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” - Antena Sport

Închide meniul
Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul”

Publicat: 28 decembrie 2025, 18:21

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro. Patronul campioanei a dezvăluit că decarul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte.  

Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că atacantul va rămâne la echipă până în vară. 

Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase 

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că o echipă din China este dispusă să-i ofere această sumă lui Florin Tănase, dacă va accepta transferul.

„Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro. 

Inițial, agentul lui Florin Tănase a transmis că jucătorul are mari șanse să plece de la FCSB în această iarnă. Florin Vulturar a dezvăluit că mai multe echipe sunt interesate de decarul FCSB-ului. 

„Foarte multă lume mă întreabă de el. Eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a spus Florin Vulturar. 

Tănase a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Charalambous şi Pintilii, într-un sezon în care a marcat deja de 10 ori. Ultima reuşită a venit în derby-ul cu Rapid, câştigat de roş-albaştri cu 2-1. 

1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 5 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 6 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
