Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro. Patronul campioanei a dezvăluit că decarul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte.
Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că atacantul va rămâne la echipă până în vară.
Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase
Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că o echipă din China este dispusă să-i ofere această sumă lui Florin Tănase, dacă va accepta transferul.
„Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.
Inițial, agentul lui Florin Tănase a transmis că jucătorul are mari șanse să plece de la FCSB în această iarnă. Florin Vulturar a dezvăluit că mai multe echipe sunt interesate de decarul FCSB-ului.
„Foarte multă lume mă întreabă de el. Eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a spus Florin Vulturar.
Tănase a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Charalambous şi Pintilii, într-un sezon în care a marcat deja de 10 ori. Ultima reuşită a venit în derby-ul cu Rapid, câştigat de roş-albaştri cu 2-1.
