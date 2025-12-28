Mozambic - Gabon 3-2! Speranţe pentru o calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Mozambic a învins cu 3-2, duminică, reprezentativa similară a Gabonului, într-un meci din Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, care a avut loc pe Stade Adrar din Agadir (Maroc).
Golurile învingătorilor au fost reuşite de Faisal Bangar (37), Geny Catamo (42, penalty) şi Diogo Calila (52). Pentru Gabon au înscris Pierre-Emerick Aubameyang (45+5), jucătorul lui Olympique Marseille, şi Alex Moucketou-Moussounda (76).
Mozambic – Gabon 3-2
Cu 3 puncte, aflat pe locul 3 în grupă, Mozambic încă mai speră la calificarea în fazele eliminatorii, în timp ce Gabon, fără niciun punct după două partide, nu mai are nicio şansă de a merge mai departe.
În aceeaşi grupă, duminică seara se vor întâlni Cote d’Ivoire, campioana en-titre, şi Camerun.
