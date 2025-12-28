Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față”

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față”

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 18:52

Comentarii
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: Pot face față”

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB a declarat că așteaptă oferta din partea lui Gigi Becali. Diego Zivulic, fundașul de 32 de ani de la Oțelul, s-a declarat dispus să joace sub comanda lui Elias Charalambous.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorel Mutică, fostul fotbalist de la FCSB și Rapid, a fost cel care a declarat că Diego Zivulic ar rezolva problemele din defensivă cu care se confruntă campioana, ținând cont de accidentarea lui Mihai Popescu, dar și de faptul că Joyskim Dawa revine după o absență îndelungată. 

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali 

Diego Zivulic a fost întrebat despre un posibil transfer la FCSB și a oferit un răspuns categoric. Fundașul Oțelului a transmis că ar putea face față la formația condusă de Gigi Becali. 

„Nici nu știu cum să comentez, dacă ar veni o ofertă de la o echipă mai mare. Știu că la FCSB e o altfel de situație, că trebuie să fii puternic mental ca să reușești. Eu sunt puternic și fizic, și mental, am trecut prin multe momente grele, prin accidentări, pot să fac față oriunde. 

Normal că fiecare își dorește să ajungă mai sus, dar deocamdată eu mă simt foarte bine la Oțelul. Mă înțeleg foarte bine cu Laszlo Balint, care e un antrenor foarte bun, inteligent, determinat. În plus, atmosfera la noi este foarte bună. 

Reclamă
Reclamă

Și am ajuns la nivelul în care chiar mă bucur de fotbal și vreau să joc cât mai mult, să-mi ajut echipa. Dacă vor fi oferte de mai sus, OK, vedem. Dacă nu, mergem mai departe. Fiindcă Oțelul e ca acasă deja pentru mine”, a declarat Diego Zivulic, conform gsp.ro. 

Diego Zivulic este la bază mijlocaș central, însă a fost reprofilat pe postul de stopper după transferul la Oțelul. El mai are contract cu gălățenii până la finalul sezonului. 

  • 250.000 de euro este cota de piață a lui Diego Zivulic 
  • 23 de meciuri a bifat în acest sezon Diego Zivulic, fiind jucător de bază la Oțelul 
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor specialeJudecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Observator
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
20:40
LIVE VIDEOBraga – Benfica se joacă ACUM. Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho
20:37
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat”
20:34
Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni. Aproape de gol la prima atingere
20:25
VideoJurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 4 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 5 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 6 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!