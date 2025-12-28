Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” - Antena Sport

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB a declarat că așteaptă oferta din partea lui Gigi Becali. Diego Zivulic, fundașul de 32 de ani de la Oțelul, s-a declarat dispus să joace sub comanda lui Elias Charalambous.
Dorel Mutică, fostul fotbalist de la FCSB și Rapid, a fost cel care a declarat că Diego Zivulic ar rezolva problemele din defensivă cu care se confruntă campioana, ținând cont de accidentarea lui Mihai Popescu, dar și de faptul că Joyskim Dawa revine după o absență îndelungată.
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali
Diego Zivulic a fost întrebat despre un posibil transfer la FCSB și a oferit un răspuns categoric. Fundașul Oțelului a transmis că ar putea face față la formația condusă de Gigi Becali.
„Nici nu știu cum să comentez, dacă ar veni o ofertă de la o echipă mai mare. Știu că la FCSB e o altfel de situație, că trebuie să fii puternic mental ca să reușești. Eu sunt puternic și fizic, și mental, am trecut prin multe momente grele, prin accidentări, pot să fac față oriunde.
Normal că fiecare își dorește să ajungă mai sus, dar deocamdată eu mă simt foarte bine la Oțelul. Mă înțeleg foarte bine cu Laszlo Balint, care e un antrenor foarte bun, inteligent, determinat. În plus, atmosfera la noi este foarte bună.
Și am ajuns la nivelul în care chiar mă bucur de fotbal și vreau să joc cât mai mult, să-mi ajut echipa. Dacă vor fi oferte de mai sus, OK, vedem. Dacă nu, mergem mai departe. Fiindcă Oțelul e ca acasă deja pentru mine”, a declarat Diego Zivulic, conform gsp.ro.
Diego Zivulic este la bază mijlocaș central, însă a fost reprofilat pe postul de stopper după transferul la Oțelul. El mai are contract cu gălățenii până la finalul sezonului.
- 250.000 de euro este cota de piață a lui Diego Zivulic
- 23 de meciuri a bifat în acest sezon Diego Zivulic, fiind jucător de bază la Oțelul
- „Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB
- Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul”
- Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu”
- Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat
- Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul