Jurnal AntenaSport | Scena campionilor - Antena Sport

Florin Marin a murit la 72 de ani!

Anghel Iordănescu a reacționat după moartea lui Florin Marin: “O mare pierdere!”

LIVE SCORE Newcastle – Barcelona și Manchester City – Napoli se joacă ACUM! Primele rezultate ale serii de Champions League

Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit”

Mesajul transmis de FRF, după moartea lui Florin Marin

Sporting, demonstrație de forță în Champions League! Campioana din Liga Portugal, 3 goluri în 3 minute

Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”

Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul

Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League

Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii

Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca

Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor