Andrei Rațiu confirmă că au fost "două oferte mari" pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia - Antena Sport

Andrei Rațiu confirmă că au fost "două oferte mari" pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia

Andrei Rațiu confirmă că au fost "două oferte mari" pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia

Andrei Rațiu confirmă că au fost “două oferte mari” pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia

Radu Constantin Publicat: 18 decembrie 2025, 11:41

Andrei Rațiu confirmă că au fost două oferte mari pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia

Andrei Rațiu și Vinicius, în duel în Rayo Vallecano - Real Madrid / Profimedia

Despre Andrei Rațiu s-a scris intens că s-ar afla pe lista Barcelonei, dar realitatea este alta. Fotbalistul a spus public care au fost echipele ce au făcut oferte pentru el. Este vorba de Wolfsburg şi Wolverhampton.

”A existat o ofertă mare de la Wolfsburg din Germania. Din păcate, Rayo deținea atunci doar 50 la sută coproprietate, iar decizia a fost să nu se accepte acea propunere. Și a mai venit încă o ofertă de la Wolverhampton, chiar mai mare, aproape de nivelul clauzei mele, o variantă respinsă, de asemenea. Atunci chiar n-am înțeles de ce nu s-a concretizat”, a declarat Andrei Rațiu.

Mai mult, Raţiu critică decizia clubului de a nu-l lăsa să plece la Wolverhampton. ”Era un vis să joc în Premier League. Vedeam transferul ca pe un pas înainte în carieră. Nu înseamnă că am dat înapoi continuând cu Rayo. Evoluez, totuși, în al doilea cel mai puternic campionat din lume, sunt fericit, familia – la fel și asta e cel mai important, de fapt”, a spus Andrei Rațiu, citat de gsp.ro.

Echipa engleză de primă divizie Wolverhampton a pus pe masă 18.000.000 de euro pentru Andrei Rațiu, iar cei de la Rayo au respins propunerea.

