Presa din Spania l-a "înţepat" pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: "Să îi spună cineva" - Antena Sport

Kylian Mbappe a fost autorul unei duble în meciul câştigat de Real Madrid cu mari emoţii în Cupa Spaniei, contra echipei de liga a treia, Talavera, scor 3-2. Echipa lui Xabi Alonso a condus cu 2-0 la pauză, după care gazdele au redus din diferenţă. Mbappe a marcat din nou în minutul 88 şi părea că a închis partida.
Talavera a avut însă ultimul cuvânt în această partidă. Di Renzo a maract în primul minut al prelungirilor, în timp ce Lunin a salvat-o pe Real Madrid de la o ruşine două minute mai târziu, când a parat o lovitură de cap periculoasă.
Jurnaliştii de la Marca, uimiţi după ce Kylian Mbappe a fost integralist în Cupa Spaniei
Pe lângă victoria obţinută cu emoţii de Real Madrid, cel mai mult a surprins faptul că Mbappe a fost integralist, în condiţiile în care el nu a putut fi folosit în meciul cu Manchester City de săptămâna trecută, din Champions League.
Există însă şi un motiv. Kylian Mbappe are şansa de a doborî recordul lui Cristiano Ronaldo de goluri marcate într-un an calendaristic în tricoul madrilenilor. După cele două reuşite, el a ajuns la 58 de goluri, înaintea ultimului meci din 2025, cu Sevilla. Francezul mai are nevoie de un gol pentru a-l egala pe Ronaldo şi de două pentru a-l depăşi.
Jurnaliştii de la Marca nu au ratat însă ocazia de a-l înţepa pe Kylian Mbappe, în condiţiile în care nu părea un jucător obsedat de astfel de recorduri.
“Să îi spună cineva că adevăratul record este al lui Modrid, de 6 Ligi ale Campionilor. Şi pentru a obţine asta trebuie să fii în formă maximă în aprilie, nu să joci împotriva lui Talavera”, au scris cei de la marca.com.
Real Madrid va încheia anul 2025 pe 20 decembrie, pe Bernabeu, contra celor de la Sevilla. După 17 etape, echipa lui Xabi Alonso este pe locul 2 în La Liga, cu 39 de puncte, la 4 puncte în spatele Barcelonei.
