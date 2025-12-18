Presa din Spania l-a "înţepat" pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: "Să îi spună cineva" - Antena Sport

Kylian Mbappe a fost autorul unei duble în meciul câştigat de Real Madrid cu mari emoţii în Cupa Spaniei, contra echipei de liga a treia, Talavera, scor 3-2. Echipa lui Xabi Alonso a condus cu 2-0 la pauză, după care gazdele au redus din diferenţă. Mbappe a marcat din nou în minutul 88 şi părea că a închis partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Talavera a avut însă ultimul cuvânt în această partidă. Di Renzo a maract în primul minut al prelungirilor, în timp ce Lunin a salvat-o pe Real Madrid de la o ruşine două minute mai târziu, când a parat o lovitură de cap periculoasă.

Jurnaliştii de la Marca, uimiţi după ce Kylian Mbappe a fost integralist în Cupa Spaniei

Pe lângă victoria obţinută cu emoţii de Real Madrid, cel mai mult a surprins faptul că Mbappe a fost integralist, în condiţiile în care el nu a putut fi folosit în meciul cu Manchester City de săptămâna trecută, din Champions League.

Există însă şi un motiv. Kylian Mbappe are şansa de a doborî recordul lui Cristiano Ronaldo de goluri marcate într-un an calendaristic în tricoul madrilenilor. După cele două reuşite, el a ajuns la 58 de goluri, înaintea ultimului meci din 2025, cu Sevilla. Francezul mai are nevoie de un gol pentru a-l egala pe Ronaldo şi de două pentru a-l depăşi.

Jurnaliştii de la Marca nu au ratat însă ocazia de a-l înţepa pe Kylian Mbappe, în condiţiile în care nu părea un jucător obsedat de astfel de recorduri.