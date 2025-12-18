Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presa din Spania l-a "înţepat" pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: "Să îi spună cineva" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Presa din Spania l-a “înţepat” pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: “Să îi spună cineva”

Presa din Spania l-a “înţepat” pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: “Să îi spună cineva”

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 12:21

Comentarii
Presa din Spania l-a înţepat pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: Să îi spună cineva

Kylian Mbappe, în timpul meciului din Cupa Spaniei / Profimedia

Kylian Mbappe a fost autorul unei duble în meciul câştigat de Real Madrid cu mari emoţii în Cupa Spaniei, contra echipei de liga a treia, Talavera, scor 3-2. Echipa lui Xabi Alonso a condus cu 2-0 la pauză, după care gazdele au redus din diferenţă. Mbappe a marcat din nou în minutul 88 şi părea că a închis partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Talavera a avut însă ultimul cuvânt în această partidă. Di Renzo a maract în primul minut al prelungirilor, în timp ce Lunin a salvat-o pe Real Madrid de la o ruşine două minute mai târziu, când a parat o lovitură de cap periculoasă.

Jurnaliştii de la Marca, uimiţi după ce Kylian Mbappe a fost integralist în Cupa Spaniei

Pe lângă victoria obţinută cu emoţii de Real Madrid, cel mai mult a surprins faptul că Mbappe a fost integralist, în condiţiile în care el nu a putut fi folosit în meciul cu Manchester City de săptămâna trecută, din Champions League.

Există însă şi un motiv. Kylian Mbappe are şansa de a doborî recordul lui Cristiano Ronaldo de goluri marcate într-un an calendaristic în tricoul madrilenilor. După cele două reuşite, el a ajuns la 58 de goluri, înaintea ultimului meci din 2025, cu Sevilla. Francezul mai are nevoie de un gol pentru a-l egala pe Ronaldo şi de două pentru a-l depăşi.

Jurnaliştii de la Marca nu au ratat însă ocazia de a-l înţepa pe Kylian Mbappe, în condiţiile în care nu părea un jucător obsedat de astfel de recorduri.

Reclamă
Reclamă

“Să îi spună cineva că adevăratul record este al lui Modrid, de 6 Ligi ale Campionilor. Şi pentru a obţine asta trebuie să fii în formă maximă în aprilie, nu să joci împotriva lui Talavera”, au scris cei de la marca.com.

Real Madrid va încheia anul 2025 pe 20 decembrie, pe Bernabeu, contra celor de la Sevilla. După 17 etape, echipa lui Xabi Alonso este pe locul 2 în La Liga, cu 39 de puncte, la 4 puncte în spatele Barcelonei.

USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Observator
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
12:33
Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă
11:41
Andrei Rațiu confirmă că au fost “două oferte mari” pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia
11:30
A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului
11:22
AEK Atena – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League
11:07
Ce sumă fabuloasă a investit Mihai Rotaru în transferuri în acest sezon: “Atenție! Numai în această vară”
10:38
Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: “Decizia nu are legătură cu tenisul”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 4 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului