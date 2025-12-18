Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă - Antena Sport

În 2012, Cristi Săpunaru a declarat că nu va mai veni la naționala României cât timp Victor Pițurcă este antrenor şi a refuzat convocările. La ani distanţă, fundaşul crede că a fost o mai greşeală. Nu ar mai refuza naţioanala României şi crede că între el şi Victor Piţurcă a existat doar neînţelegere.

“Nu a fost o problemă cu Pițurcă, am înțeles greșit amândoi. Poți să mai dai timpul înapoi? Am avut o problemă cu tata în perioada aia și nu ne-am înțeles. S-a înțeles totul greșit. Cred că am greșit amândoi. Se știe foarte bine că nea Piți este unul dintre antrenorii pe care îi apreciez. Cel puțin la echipa națională era senzațional, dar eu nu țin ranchiună sau să fiu supărat ori să mă cert cu cineva.

O decizie foarte proastă pe care am luat-o (n.r. – de a refuza naționala). O tâmpenie pe care o regret acum. O greșeală… Cred că și el regretă pentru că știe foarte bine că, atât cât puteam, îl ajutam. 90 de minute putea să se bazeze pe mine.

Uite, sunt greșeli pe care le faci în fotbal și ajungi să-ți pară rău. Mici regrete care puteau să mă ajute mai mult în carieră”, a declarat Cristi Săpunaru în podcastul „Știi ce zic”.