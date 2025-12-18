A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 11:30

Fanii lui Bayern Munchen au aprins torţe la meciul cu Union Saint-Gilloise / Profimedia

Bayern Munchen a fost clubul cel mai aspru sancţionat în cadrul ultimelor măsuri disciplinare anunţate miercuri de UEFA, campioana en titre a Germaniei primind amenzi totale de 116.000 de euro şi condamnată la închiderea parţială a stadionului său pentru următorul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor la fotbal, informează Reuters.

Bayern a fost acuzat de blocarea pasajelor publice şi aprinderea de artificii la meciul împotriva formaţiei Sporting Lisabona, de la începutul acestei luni.

Bayern Munchen a fost amendată cu 116.000 de euro şi va avea o parte a stadionului închis în Champions League

Drept urmare, UEFA a dispus aplicarea unei sancţiuni suspendate anterior, ceea ce a dus la închiderea parţială a sectoarelor 111-114 de pe Allianz Arena pentru următorul meci european de pe teren propriu al lui Bayern – împotriva belgienilor de la Union Saint-Gilloise, pe 21 ianuarie.

Clubul bavarez a primit, de asemenea, o nouă închidere parţială a stadionului, a întregii Peluze Sud, pentru un meci ulterior, dar această închidere suplimentară este suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

Amenzi suplimentare au urmat înfrângerii suferite în deplasare Bayern în deplasare în faţa englezilor de la Arsenal Londra, luna trecută.

UEFA a amendat clubul german cu 40.000 de euro pentru incidentele provocate de suporteri şi aruncarea de obiecte, precum şi cu 30.000 de euro pentru “transmiterea de mesaje nepotrivite pentru un eveniment sportiv”.

Sancţiuni şi pentru Eintracht Frankfurt

Organismul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA a dispus, de asemenea, aplicarea unei sancţiuni suspendate anterior împotriva unui alt club german, Eintracht Frankfurt, interzicând-i să vândă bilete suporterilor săi pentru următorul meci în deplasare.

Eintracht a fost acuzat după ce fanii săi au aruncat cu obiecte, au aprins artificii şi au provocat daune stadionului Camp Nou la meciul pierdut în faţa echipei FC Barcelona (1-2), săptămâna trecută. Echipa din Frankfurt va disputa următorul meci în deplasare pe terenul azerilor de la Qarabag.

USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"
Eintracht Frankfurt a fost amendată cu 38.000 de euro în total, primind şi un termen de 30 de zile pentru a contacta clubul FC Barcelona pentru soluţionarea daunelor cauzate de suporteri în zona toaletelor de pe Camp Nou.

Sporting Lisabona a fost amendată cu 40.000 de euro şi obligată să joace un meci fără suporteri în deplasare, în timp ce Lille OSC a primit o amendă de 10.000 de euro şi o interdicţie, cu suspendare, pentru vânzarea de bilete pentru un meci în deplasare, în urma unor infracţiuni legate de artificii la partida din Europa League cu Young Boys Berna.

Echipa israeliană Maccabi Tel Aviv a fost amendată la rândul ei cu 20.000 de euro pentru comportament rasist sau discriminatoriu al suporterilor săi la meciul din Europa League împotriva echipei germane VfB Stuttgart.

