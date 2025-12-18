A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului - Antena Sport

Fanii lui Bayern Munchen au aprins torţe la meciul cu Union Saint-Gilloise / Profimedia

Bayern Munchen a fost clubul cel mai aspru sancţionat în cadrul ultimelor măsuri disciplinare anunţate miercuri de UEFA, campioana en titre a Germaniei primind amenzi totale de 116.000 de euro şi condamnată la închiderea parţială a stadionului său pentru următorul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor la fotbal, informează Reuters.

Bayern a fost acuzat de blocarea pasajelor publice şi aprinderea de artificii la meciul împotriva formaţiei Sporting Lisabona, de la începutul acestei luni.

Bayern Munchen a fost amendată cu 116.000 de euro şi va avea o parte a stadionului închis în Champions League

Drept urmare, UEFA a dispus aplicarea unei sancţiuni suspendate anterior, ceea ce a dus la închiderea parţială a sectoarelor 111-114 de pe Allianz Arena pentru următorul meci european de pe teren propriu al lui Bayern – împotriva belgienilor de la Union Saint-Gilloise, pe 21 ianuarie.

Clubul bavarez a primit, de asemenea, o nouă închidere parţială a stadionului, a întregii Peluze Sud, pentru un meci ulterior, dar această închidere suplimentară este suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

Amenzi suplimentare au urmat înfrângerii suferite în deplasare Bayern în deplasare în faţa englezilor de la Arsenal Londra, luna trecută.