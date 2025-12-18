Unul dintre jucătorii lui Şucu de la Genoa, în doliu: “Şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Unul dintre jucătorii lui Şucu de la Genoa, în doliu: “Şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie”

Radu Constantin Publicat: 18 decembrie 2025, 13:27

Vitinha, component al echipei Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care joacă Nicolae Stanciu, a anunţat că este în doliu după explozia mortală de luni de la Trévoux (Franţa).

„Familia mea este în doliu. Vărul meu Bruno şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie”, a precizat Vitinha pe Instagram.

O femeie s-a sinucis aprinzând gazul în casa ei, ceea ce a provocat o explozie la parterul unui imobil. Doi copii, în vârstă de 3 şi respectiv 5 ani, au murit. O catastrofă pentru întreaga comună şi regiunea Auvergne-Rhône-Alpes.

Pentru a „aduce puţină alinare” familiei sale, atacantul de la Genoa a creat o strângere de fonduri online.

