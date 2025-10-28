Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj
Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR-ul. Patronul Varga și Iuliu Mureșan l-au chemat să antreneze la Cluj, iar fostul selecționer de la tineret și-a dat acordul total.
Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR-ul. Patronul Varga și Iuliu Mureșan l-au chemat să antreneze la Cluj, iar fostul selecționer de la tineret și-a dat acordul total.
Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuireJurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire
Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super RallyJurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally
Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe RădoiJurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi
Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR ClujJurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj
Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasăJurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă