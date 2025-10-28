Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj
Video

Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj

Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR-ul. Patronul Varga și Iuliu Mureșan l-au chemat să antreneze la Cluj, iar fostul selecționer de la tineret și-a dat acordul total.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire

Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire

Jurnal Antena Sport | Marian Drăgulescu cere pace între gimnastele care se acuză reciproc de hărțuire
Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally

Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally

Jurnal Antena Sport | Remy Bonjasky a trăit senzații tari la București, la finala de Super Rally
Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi

Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi

Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi
Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj

Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj

Jurnal AntenaSport | Daniel Pancu e ca și semnat cu CFR Cluj
Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă

Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă

Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă
23:59
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
23:48
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”
23:39
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:37
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
23:10
Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul
22:59
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă
Vezi toate știrile
1 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 2 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 3 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 4 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului