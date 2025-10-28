Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal AntenaSport | Rotaru îl susține pe Rădoi

Patronul Craiovei, Rotaru, a spus că nu a existat vreo ședință în care să se discute înlăturarea lui Rădoi.

23:48
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”
23:39
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:37
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
23:10
BREAKING NEWSDaniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul
22:59
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă
22:58
Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90
