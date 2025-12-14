San Antonio Spurs, calificată în finala Cupei NBA la revenirea lui Victor Wembanyama. Thunder, la al doilea eșec - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 10:51

Victor Wembanyama, după o victorie a celor de la San Antonio Spurs / Profimedia

San Antonio Spurs, cu aportul starului francez Victor Wembanyama, revenit pe parchet după o lună de la ultimul meci, şi New York Knicks vor disputa finala Cupei NBA, informează AFP.

Sâmbătă seară, în semifinalele disputate la Las Vegas, San Antonio Spurs a trecut în deplasare, cu 111-109, de campioana en-titre Oklahoma City Thunder.

Spurs – Knicks e finala Cupei NBA

Vedeta Victor Wembanyama, care a revenit după o lună de absenţă din cauza unei accidentări la pulpa piciorului stâng, a fost determinant pentru texani, înscriind 22 puncte în cele 20 de minute de joc. Pentru campioana en-titre, MVP-ul canadian Shai Gilgeous-Alexander a înscris 29 de puncte.

În celălalt meci din penultimul act al Cupei NBA, New York Knicks a învins-o în deplasare, cu 132-120, pe Orlando Magic. Artizanul victoriei lui Knicks a fost Jalen Brunson, autor a 40 de puncte.

Finala Cupei NBA, care contează şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet, este programată pe 16 decembrie.

Sursa: Agerpres

