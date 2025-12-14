San Antonio Spurs, calificată în finala Cupei NBA la revenirea lui Victor Wembanyama. Thunder, la al doilea eșec - Antena Sport

San Antonio Spurs, cu aportul starului francez Victor Wembanyama, revenit pe parchet după o lună de la ultimul meci, şi New York Knicks vor disputa finala Cupei NBA, informează AFP.
Sâmbătă seară, în semifinalele disputate la Las Vegas, San Antonio Spurs a trecut în deplasare, cu 111-109, de campioana en-titre Oklahoma City Thunder.
Spurs – Knicks e finala Cupei NBA
Vedeta Victor Wembanyama, care a revenit după o lună de absenţă din cauza unei accidentări la pulpa piciorului stâng, a fost determinant pentru texani, înscriind 22 puncte în cele 20 de minute de joc. Pentru campioana en-titre, MVP-ul canadian Shai Gilgeous-Alexander a înscris 29 de puncte.
WEMBY RETURNS, SPURS PUNCH TICKET TO EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP!
22 PTS I 9 REB I 2 BLK I 6-11 FGM pic.twitter.com/oaxD6MNZ6J
— NBA (@NBA) December 14, 2025
În celălalt meci din penultimul act al Cupei NBA, New York Knicks a învins-o în deplasare, cu 132-120, pe Orlando Magic. Artizanul victoriei lui Knicks a fost Jalen Brunson, autor a 40 de puncte.
🔥 JALEN BRUNSON 40-PIECE 🔥
40 PTS I 8 AST I 4 REB I 2 3PM
KNICKS ADVANCE TO THE EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/KZ4WNmjIYB
— NBA (@NBA) December 14, 2025
Finala Cupei NBA, care contează şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet, este programată pe 16 decembrie.
