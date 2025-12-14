Hansi Flick a lăsat presa "cu buza umflată". Ce a spus când a fost întrebat de viitorul lui Xabi Alonso la Real - Antena Sport

Xabi Alonso este pe “gheață subțire” la Real Madrid în acest moment, după ce a pierdut ultimele două meciuri disputate, cu Celta Vigo și Manchester City. Subiectul legat de viitorul antrenorului de pe Bernabeu a devenit extrem de discutat, iar recent a fost adus în discuție și la conferința de presă a lui Hansi Flick de după Barcelona – Osasuna 2-0.

Xabi Alonso are un nou test de dat pentru a rămâne pe banca Realului astăzi, de la 22:00, contra lui Deportivo Alaves. Cu o seară înainte de partida “galacticilor”, rivala Barcelona s-a distanțat la șapte puncte grație victoriei cu Osasuna cu 2-0, iar la conferința de presă Hansi Flick nu a scăpat fără să primească o întrebare legată de omologul său.

Flick a refuzat întrebarea despre Xabi Alonso

Neamțul a fost rugat să comenteze situația de la Real Madrid, care în ultimele opt meciuri a adunat doar două victorii. Mai mult decât atât, înainte de partida cu Manchester City din UCL se scria în Spania că un eșec ar fi echivalent cu demiterea, însă conducerea clubului s-a răzgândit momentan.

Prezent la conferința de presă de după meciul cu Osasuna, Flick a dat dovadă de o lecție de diplomație și nu a intrat în subiect, pentru a evita eventuale polemici. În schimb, antrenorul de pe Camp Nou s-a concentrat pe cum echipa sa a pus presiune pe Real, care acum e nevoită să câștige pentru a se apropia din nou la patru puncte de catalani.

“Nu voi vorbi despre rivalii noștri. Asta nu e o întrebare pentru mine. E minunat că am câștigat și că avem un avans, punem presiune pe ei, sunt cu șapte puncte în urmă.