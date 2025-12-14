FCSB poate veni decimată la derby-ul cu Rapid. Scenariul de care se tem roș-albaștrii - Antena Sport

FCSB are probleme de lot pe final de 2025, iar acestea pot deveni și mai mari în urma partidei din această etapă în care o întâlnește pe Unirea Slobozia. În funcție de ce se întâmplă la duelul cu ialomițenii, roș-albaștrii pot ajunge să evolueze în derby-ul cu Rapid din runda viitoare cu un singur jucător disponibil pe postul de stoper.

FCSB are extrem de mulți absenți în această perioadă a sezonului, iar majoritatea vin din compartimentul defensiv. Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Ionuț Cercel sunt accidentați, în timp ce Siyabonga Ngezana, David Kiki și Baba Alhassan sunt plecați alături de naționalele lor la Cupa Africii pe Națiuni.

FCSB “tremură” înainte de meciul cu Rapid

În momentul de față, Elias Charalambous are doi fundași centrali înainte de partida cu Unirea Slobozia, respectiv Daniel Graovac și Vlad Chiricheș, cel din urmă revenit în echipă recent după o lungă perioadă de indisponibilitate. La nevoie, FCSB l-a mai folosit și pe Mihai Lixandru pe postul de stoper, așa cum s-a întâmplat la meciul cu Feyenoord din Europa League.

Pe lângă problemele de lot deja existente din defensivă, roș-albaștrii pot primi noi lovituri, pentru că Graovac, Lixandru și Radunovic sunt la un cartonaș galben de suspendare. Astfel în cazul în care toți cei trei vor fi avertizați la meciul din această rundă, Charalambous va fi nevoit să abordeze derby-ul cu Rapid fără fundașul stânga de bază și cu un singur fundaș central “de meserie” în lot, Vlad Chiricheș.

Partida dintre Unirea Slobozia și FCSB va avea loc luni de la ora 20:30 și va fi tranmsisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.