Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E negru, dar va ieși alb". Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “E negru, dar va ieși alb”. Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism

“E negru, dar va ieși alb”. Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 11:52

Comentarii
E negru, dar va ieși alb. Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism

Hugo Broos, în timpul unui eveniment / Profimedia

Selecționerul Africii de Sud, țară pe care Siyabonga Ngezana o va reprezenta la Cupa Africii pe Națiuni, este în centrul unei controverse imense. Hugo Broos este acuzat de rasism și sexism în urma unor declarații în care a criticat un jucător convocat și pe agenta sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cupa Africii pe Națiuni nu a început încă, însă turneul care va avea loc în Maroc are deja un scandal în “portofoliu”. Selecționerul Hugo Broos e acuzat că a făcut declarații total nepotrivite, iar un partid din guvernul țării cere demararea unei investigații de către Comisia pentru Drepturile Omului din Africa de Sud.

Controversă înainte de AFCON 2025

Într-o conferință de presă, antrenorul de 73 de ani și-a criticat dur un fotbalist, respectiv pe Mbekezeli Mbokazi, după ce acesta a venit cu întârziere la națională. Nu supărarea lui Broos a ieșit în evidență însă, ci modul în care a transmis că va rezolva problema cu fundașul de 20 de ani.

Nu sunt încântat cu ce a făcut. Voi vorbi cu el după antrenament, vă asigur că el este un tip negru acum, dar va ieși alb din biroul meu, pentru că nu pot accepta asta. Sunt foarte, foarte nervos din cauza atitudinii lui“, a spus tehnicianul belgian, potrivit The Athletic.

Ulterior, selecționerul și-a continuat tirada și a avut un atac la adresa impresarei jucătorului, Basia Michaeles: “Femeia aceea mică, agenta lui, crede că știe fotbal. Face ce fac mulți impresari, se gândește doar «Cât de mult pot obține?»“.

Reclamă
Reclamă

În urma declarațiilor sale, partidul United Democratic Movement (n.r. Mișcarea Democrată Unită) din Africa de Sud a solicitat demararea unei investigații și a transmis următoarele: “Aceste remarci, dacă sunt confirmate, constituie afirmații rasiale sugestive și sexiste care înjosesc demnitatea persoanelor în cauză și subminează valorile constituționale care guvernează toate instituțiile publice, inclusiv structurile sportive naționale“.

Africa de Sud, naționala unde a fost convocat Ngezana, face parte din Grupa B din Cupa Africii pe Națiuni, alături de Angola, Egipt și Zimbabwe. Pe lângă stoper, FCSB mai are doi fotbaliști la AFCON 2025, respectiv pe David Kiki (Benin) și pe Baba Alhassan (Uganda).

Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și SibiuIgnatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Observator
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fanatik.ro
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
14:50
Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial”
14:50
LIVE VIDEOWang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. Urmează finala masculină
14:36
Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: “Au un acord verbal, pot confirma”
13:56
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”
13:51
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație
13:11
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 3 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 4 Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat 5 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 6 Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”