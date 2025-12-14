"E negru, dar va ieși alb". Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism - Antena Sport

Selecționerul Africii de Sud, țară pe care Siyabonga Ngezana o va reprezenta la Cupa Africii pe Națiuni, este în centrul unei controverse imense. Hugo Broos este acuzat de rasism și sexism în urma unor declarații în care a criticat un jucător convocat și pe agenta sa.

Cupa Africii pe Națiuni nu a început încă, însă turneul care va avea loc în Maroc are deja un scandal în “portofoliu”. Selecționerul Hugo Broos e acuzat că a făcut declarații total nepotrivite, iar un partid din guvernul țării cere demararea unei investigații de către Comisia pentru Drepturile Omului din Africa de Sud.

Controversă înainte de AFCON 2025

Într-o conferință de presă, antrenorul de 73 de ani și-a criticat dur un fotbalist, respectiv pe Mbekezeli Mbokazi, după ce acesta a venit cu întârziere la națională. Nu supărarea lui Broos a ieșit în evidență însă, ci modul în care a transmis că va rezolva problema cu fundașul de 20 de ani.

“Nu sunt încântat cu ce a făcut. Voi vorbi cu el după antrenament, vă asigur că el este un tip negru acum, dar va ieși alb din biroul meu, pentru că nu pot accepta asta. Sunt foarte, foarte nervos din cauza atitudinii lui“, a spus tehnicianul belgian, potrivit The Athletic.

Ulterior, selecționerul și-a continuat tirada și a avut un atac la adresa impresarei jucătorului, Basia Michaeles: “Femeia aceea mică, agenta lui, crede că știe fotbal. Face ce fac mulți impresari, se gândește doar «Cât de mult pot obține?»“.