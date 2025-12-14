A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa - Inter: "Două motive" - Antena Sport

Închide meniul
A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa – Inter: “Două motive”

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 10:06

A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa – Inter: Două motive

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu și elevii săi se pregătesc pentru partida pe care “nerazzurrii” o vor disputa în această seară contra lui Genoa, echipă antrenată de Daniele De Rossi. Înainte de meci, un fost coechipier al celor doi antrenori, Vincent Candela, a dezvăluit că îi va susține pe “grifoni” și a explicat și de ce.

Duelul dintre Inter și Genoa se anunță unul extrem de interesant ținând cont de formele pe care le au cele două echipe. Trupa “rossoblu” este neînvinsă în campionat de când a venit De Rossi în locul lui Vieira, în timp ce “nerazzurrii” au fost învinși de Liverpool în UCL după o serie de trei victorii la rând.

Chivu nu e susținut de fostul coechipier înainte de meciul cu Genoa

Înainte de meci, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport i-au luat interviu lui Vincent Candela, jucător care a împărțit vestiarul la AS Roma cu cei doi antrenori care se întâlnesc astăzi pe Luigi Ferarris, respectiv De Rossi și Chivu. Fostul fundaș stânga, campion cu “giallorossii” în 2001, a analizat meciul și a spus de ce și-ar dori să o vadă victorioasă pe Genoa.

Unul dintre ei preferă posesia, celălalt joacă veritcal: sunt două metode diferite de a atinge rezultate, ambele la fel de valide. Eu prefer fotbalul veritcal, dar sper din suflet ca Daniele să câștige.

Două motive. Primul: aș fi fericit pentru el, pentru că ar extinde seria de meciuri fără eșec a lui Genoa și și-ar consolida poziția din clasament. Al doilea: pentru Roma mea, care ar putea trece peste Inter“, a spus fostul campion mondial și european alături de Franța, potrivit gazzetta.it.

Cel de-al doilea motiv invocat de Candela are în spate o dorință care este greu de realizat însă. AS Roma e la trei puncte distanță de Inter și chiar dacă ar egala-o la puncte, golaverajul ar ține echipa din Milano în față. Inter are mometan +19, în timp ce capitolinii +7.

Ce a spus Candela despre lupta la titlu

În același interviu, francezul a mărturisit că nu se aștepta ca Giuseppe Marotta să îl aleagă pe Chivu drept înlocuitor al lui Simone Inzaghi și a dezvăluit și pe cine vede angrenat în lupta la titlu.

Sincer, am fost foarte surprins de decizia lui Marotta, mă așteptam la un profil diferit după Inzaghi, dar trebui să îi oferim credite lui Cristian. În ciuda câtorva rezultate dezamăgitoare, face o treabă excepțională.

Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanțaBulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța
Poate câștiga titlul? Îmi imaaginez că va fi o bătălie deschisă cu Napoli până la final, ca anul trecut. Sunt cele mai bune echipe“.

