A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa - Inter: "Două motive" - Antena Sport

Cristi Chivu și elevii săi se pregătesc pentru partida pe care “nerazzurrii” o vor disputa în această seară contra lui Genoa, echipă antrenată de Daniele De Rossi. Înainte de meci, un fost coechipier al celor doi antrenori, Vincent Candela, a dezvăluit că îi va susține pe “grifoni” și a explicat și de ce.

Duelul dintre Inter și Genoa se anunță unul extrem de interesant ținând cont de formele pe care le au cele două echipe. Trupa “rossoblu” este neînvinsă în campionat de când a venit De Rossi în locul lui Vieira, în timp ce “nerazzurrii” au fost învinși de Liverpool în UCL după o serie de trei victorii la rând.

Chivu nu e susținut de fostul coechipier înainte de meciul cu Genoa

Înainte de meci, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport i-au luat interviu lui Vincent Candela, jucător care a împărțit vestiarul la AS Roma cu cei doi antrenori care se întâlnesc astăzi pe Luigi Ferarris, respectiv De Rossi și Chivu. Fostul fundaș stânga, campion cu “giallorossii” în 2001, a analizat meciul și a spus de ce și-ar dori să o vadă victorioasă pe Genoa.

“Unul dintre ei preferă posesia, celălalt joacă veritcal: sunt două metode diferite de a atinge rezultate, ambele la fel de valide. Eu prefer fotbalul veritcal, dar sper din suflet ca Daniele să câștige.

Două motive. Primul: aș fi fericit pentru el, pentru că ar extinde seria de meciuri fără eșec a lui Genoa și și-ar consolida poziția din clasament. Al doilea: pentru Roma mea, care ar putea trece peste Inter“, a spus fostul campion mondial și european alături de Franța, potrivit gazzetta.it.