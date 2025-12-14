Recordul lui Gică Hagi de la Galatasaray, egalat după 24 de ani. Borna la care a ajuns Mauro Icardi - Antena Sport

Gică Hagi este unul dintre cei mai mari jucători de fotbal care au evoluat vreodată pentru Galatasaray, iar acest lucru se vede și prin numerele lăsate de “Rege” în Turcia. Fostul decar al naționalei deține două recorduri la echipa din Istanbul, iar recent unul dintre ele a fost egalat de Mauro Icardi.

Atacantul argentinian a marcat în meciul din competiția internă cu Antalyaspor și a intrat în istoria “cim-bom”. Odată cu reușita sa din Superliga Turciei, Icardi a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri în campionat în tricoul lui Galatasaray, 59 la număr, fiind în acest moment la egalitate cu Gică Hagi.

Icardi, egalul lui Hagi la Galatasaray

Fotbalistul de 32 de ani nu fost titular în partida din etapa a 16-a din campionat cu Antalyaspor, pe postul de vârf fiind preferat Victor Osimhen. Argentinianul a intrat pe teren în minutul 67, la scorul de 3-1 pentru “cim-bom”, marcând golul prin care a egalat recordul lui Hagi în minutul 90+3.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de en çok gol atan Hagi’nin rekoruna ortak oldu. pic.twitter.com/JiqaExKcC5

— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) December 13, 2025

În momentul de față, este doar o chestiune de timp până când Icardi îl va depăși pe fostul mare jucător român și va deveni lider solitar în clasamentul marcatorilor străini ai clubului în campionat. Pe lângă acest record, sud-americanul îl mai poate depăși pe Hagi la un capitol, acela de număr de goluri în toate competițiile în tricoul lui Galata.