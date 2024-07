Cel mai în vârstă campion olimpic al României, Leon Rotman, a împlinit 90 de ani! Mesajul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român - Antena Sport

Leon Rotman dezvăluia că a fost la un pas să fie omorât în perioada regimului Ceauşescu: „Am primit un topor în cap și cinci lovituri în spate”

Leon Rotman dezvăluia că a fost la un pas să fie omorât, la locul de muncă, în perioada regimului Ceauşescu. Rotman a fost atacat după ce îşi încheiase cariera în canotaj şi lucra în cadrul Miliţiei.

Leon Rotman a fost dublu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de la Melbourne 1956 şi laureat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Roma, în 1960.

„Când am lucrat în Miliție am primit un topor în cap și cinci lovituri în spate. Mi-a dat cu muchia! Eram de serviciu la Circa 7. Atunci era Decretul 153 care îți permitea să intri peste oricine noaptea. Doi subofițeri, în patrulare, au fost dirijați pe Smârdan la o mansardă, unde s-a reclamat că sunt deranjați de unele persoane, că fac o petrecere. Dar i-au luat la bătaie, le-au rupt epoleții, le-au rupt șepcile.

Atunci șeful lor m-a rugat să merg și eu acolo. Să-i aducem la circă pe cei care au făcut scandal și să-i legitimăm. Era în noaptea de Sf. Maria, 15 august. M-am dus. Mi-am lăsat pistolul la serviciu și am plecat. Eu eram trimis la toate belelele pentru că eram curajos.

Am urcat în fundul mansardei, în niște cămăruțe. Era chef mare! Am bătut în ușă. Am spus „Miliția!”. Erau la masă toți. Le-am spus „Sunt ofițerul cutare, vă rog să vă legitimați”. Aveau lângă ei crătiți, oale, pe sub masa aia lungă. S-au sculat de la masă cu ce-aveau pe-acolo. Fusesem atent să nu fie vreunul pe după ușă”, povestea Leon Rotman pentru gsp.ro.

„M-am ferit de ăia cu cratița și m-a lovit ăla cu toporul!”

„Subofițerii care au venit cu mine au rămas afară. Dar au ieșit din casă ăia și-au început să ne fugărească. Pe mine m-a lovit unul cu toporul și am mai încasat alte cinci lovituri în spate!