Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: "Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!" - Antena Sport

Florin Bratu a vorbit după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul echipei din Liga a 2-a a explicat că formația sa nu pretinde istoria clubului din prima ligă.

CS Dinamo și Steaua au înregistrat prima repriză a sezonului, după egalul de pe Arcul de Triumf. Patrida a contat pentru etapa a 3-a a sezonului de Liga a 2-a.

Ce a spus Florin Bratu după CS Dinamo – Steaua 0-0

Florin Bratu a dat de înțeles că misiunea sa de la CS Dinamo este promovarea tinerilor. Antrenorul a explicat că iubește să lucreze cu jucătorii tineri și s-a declarat mulțumit de egalul obținut în meciul cu Steaua.

„Cum s-a simțit în ce sens? Pe mine sincer m-au interesat punct, punctele, era un meci de campionat, da, știu la ce vă referiți, au fost în joc două nume importante pentru fotbalul românesc. Dar eu am spus-o și mă repet, nu pretindem că suntem Dinamo adevărat.

Am spus-o de mai multe ori, suntem clubul Ministerului de Interne, CS Dinamo, unde urmărim să promovăm jucători tineri. Ați văzut azi mai mulți dintre ei, unul care abia ieri a împlinit 16 ani, Ayan Anghel. Celălalt, având un parteneriat cu FC Dinamo, Ianis Niculae are 17 ani. Vadym Kyrychenko, atacantul ucrainean, care și el abia a făcut 19, plus ceilalți pe care îi am în lot, 20, 21 de ani.