Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: "Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!" - Antena Sport

Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: “Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 22:36

Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!

Florin Bratu a vorbit după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul echipei din Liga a 2-a a explicat că formația sa nu pretinde istoria clubului din prima ligă.

CS Dinamo și Steaua au înregistrat prima repriză a sezonului, după egalul de pe Arcul de Triumf. Patrida a contat pentru etapa a 3-a a sezonului de Liga a 2-a.

Ce a spus Florin Bratu după CS Dinamo – Steaua 0-0

Florin Bratu a dat de înțeles că misiunea sa de la CS Dinamo este promovarea tinerilor. Antrenorul a explicat că iubește să lucreze cu jucătorii tineri și s-a declarat mulțumit de egalul obținut în meciul cu Steaua.

„Cum s-a simțit în ce sens? Pe mine sincer m-au interesat punct, punctele, era un meci de campionat, da, știu la ce vă referiți, au fost în joc două nume importante pentru fotbalul românesc. Dar eu am spus-o și mă repet, nu pretindem că suntem Dinamo adevărat.

Am spus-o de mai multe ori, suntem clubul Ministerului de Interne, CS Dinamo, unde urmărim să promovăm jucători tineri. Ați văzut azi mai mulți dintre ei, unul care abia ieri a împlinit 16 ani, Ayan Anghel. Celălalt, având un parteneriat cu FC Dinamo, Ianis Niculae are 17 ani. Vadym Kyrychenko, atacantul ucrainean, care și el abia a făcut 19, plus ceilalți pe care îi am în lot, 20, 21 de ani.

Îmi place și iubesc să lucrez cu tinerii. Mă bucur că astăzi am ținut piept unei echipe importante, o echipă care are experiență la nivel de Liga 2, etapa trecută a dat 4 goluri Concordiei Chiajna. Și noi am rezistat, în multe momente cred că am și controlat jocul”, a spus Florin Bratu.

Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!”

Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul „militarilor” și-a făcut praf jucătorii și a spus că derby-ul din etapa a 3-a a ligii secunde a fost unul „greu de privit”.

Duelul de pe Arcul de Triumf s-a încheiat cu o „remiză albă”, iar astfel cele două echipe și-au împărțit punctele. A fost primul egal al sezonului pentru ambele formații.

În opinia lui Daniel Oprița, jucătorii săi au părut relaxați. Antrenorul Stelei a spus că acestora ar trebui să le fie rușine de prestația din duelul cu CS Dinamo.

De asemenea, Daniel Oprița a explicat și că Steaua nu va mai face transferuri în această perioadă de mercato, având în vedere că bugetul a fost epuizat.

„Un derby slab, un meci greu de urmărit de afară. Dinamo a urmărit interesul, au rupt jocul. Fiecare îşi urmăreşte interesul. Ei azi şi-au dorit mai mult, la noi lentoare din toate punctele.

Le-am zis şi la pauza… Ce să zic… În afara ca am pierdut două puncte am pierdut şi 2 fundaşi centrali. Mereu am încercat să prioritizăm Cupa, dar suntem şi noi aşa, ne arătăm şi noi limitele.

Azi am părut relaxaţi şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (n.r. au fost prezenţi în tribună Bumbescu, Piţurcă) S-au luat cu mâinile de cap… Ar trebuie să le fie ruşine jucătorilor mei le-am zis, îmi cer scuze suporterilor. Şi dacă am nevoie de întâriri, nu am pe cine să iau.

(n.r. nu se mai poate aduce?) Nu, ăsta e bugetul, l-am terminat. (n.r. cum vă simţiţi ştiind că o să fie acelaşi final?) Mă simt extraordinar de bine! (n.r. ironic) Vedem ce ne rezervă viitorul”, a spus Daniel Opriţa, la digisport.ro.

