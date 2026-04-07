San Antonio Spurs, la victoria cu numărul 60 în acest sezon! Victor Wembanyama s-a accidentat

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 12:39

Victor Wembanyama, în timpul unui meci - Profimedia Images

San Antonio Spurs şi-a trecut în cont a 60-a victorie din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după ce s-a impus cu 115-102 în faţa lui Philadelphia 76ers, luni, pe propriul teren, informează AFP.

Spurs a reuşit un extraordinar reviriment în acest sezon, după ce în urmă cu doi ani au avut un bilanţ de 60 de înfrângeri.

Joel Embiid a înscris cele mai multe puncte pentru 76ers, 34, în timp ce Stephon Castle a reuşit o triplă dublă (categorie statistică de peste zece unităţi) pentru Spurs, cu 19 puncte, 10 recuperări şi 13 pase decisive.

Partida a fost marcată şi de o accidentare suferită de vedeta franceză a lui Spurs, Victor Wembanyama, care a suferit o contuzie la nivelul coastei stângi în cursul celui de-al 64-lea meci al său în NBA. “Wemby” şi-a adus totuşi aportul cu 17 puncte în 16 minute de joc.

Rezultate consemnate luni în NBA:

  • Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 137-132
  • Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 126-142
  • Atlanta Hawks – New York Knicks 105-108
  • Orlando Magic – Detroit Pistons 123-107

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 57 victorii şi 22 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 62 victorii şi 16 eşecuri în acest sezon.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observator
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
Fanatik.ro
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
13:38

Cutremur la Rapid! Costel Gâlcă vrea să plece de la club la finalul sezonului! Clauza uriaşă
13:34

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League
13:30

Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva
13:12

Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri
13:02

Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul
13:00

UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit