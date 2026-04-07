San Antonio Spurs, la victoria cu numărul 60 în acest sezon! Victor Wembanyama s-a accidentat

San Antonio Spurs şi-a trecut în cont a 60-a victorie din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după ce s-a impus cu 115-102 în faţa lui Philadelphia 76ers, luni, pe propriul teren, informează AFP.
Spurs a reuşit un extraordinar reviriment în acest sezon, după ce în urmă cu doi ani au avut un bilanţ de 60 de înfrângeri.
Joel Embiid a înscris cele mai multe puncte pentru 76ers, 34, în timp ce Stephon Castle a reuşit o triplă dublă (categorie statistică de peste zece unităţi) pentru Spurs, cu 19 puncte, 10 recuperări şi 13 pase decisive.
Partida a fost marcată şi de o accidentare suferită de vedeta franceză a lui Spurs, Victor Wembanyama, care a suferit o contuzie la nivelul coastei stângi în cursul celui de-al 64-lea meci al său în NBA. “Wemby” şi-a adus totuşi aportul cu 17 puncte în 16 minute de joc.
Rezultate consemnate luni în NBA:
- Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 137-132
- Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 126-142
- Atlanta Hawks – New York Knicks 105-108
- Orlando Magic – Detroit Pistons 123-107
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 57 victorii şi 22 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 62 victorii şi 16 eşecuri în acest sezon.
