San Antonio Spurs, la victoria cu numărul 60 în acest sezon! Victor Wembanyama s-a accidentat

San Antonio Spurs şi-a trecut în cont a 60-a victorie din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după ce s-a impus cu 115-102 în faţa lui Philadelphia 76ers, luni, pe propriul teren, informează AFP.

Spurs a reuşit un extraordinar reviriment în acest sezon, după ce în urmă cu doi ani au avut un bilanţ de 60 de înfrângeri.

San Antonio Spurs a ajuns la 60 de victorii în acest sezon

Joel Embiid a înscris cele mai multe puncte pentru 76ers, 34, în timp ce Stephon Castle a reuşit o triplă dublă (categorie statistică de peste zece unităţi) pentru Spurs, cu 19 puncte, 10 recuperări şi 13 pase decisive.

Partida a fost marcată şi de o accidentare suferită de vedeta franceză a lui Spurs, Victor Wembanyama, care a suferit o contuzie la nivelul coastei stângi în cursul celui de-al 64-lea meci al său în NBA. “Wemby” şi-a adus totuşi aportul cu 17 puncte în 16 minute de joc.

