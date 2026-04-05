Steph Curry revine pe parchet! Vedeta lui Golden State joacă luni dimineaţă în AntenaPLAY

Fundaşul echipei Golden State Warriors, Steph Curry, indisponibil din 30 ianuarie, va reveni duminică seara împotriva lui Houston Rockets, a anunţat antrenorul său, Steve Kerr, cu cinci meciuri rămase din sezonul regulat în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

“Mă simt bine. A fost un proces lung, dar sunt încântat să fiu din nou în formă. Simt că pot juca la nivelul la care eram înainte. Sunt entuziasmat”, a explicat cvadruplul campion NBA (2015, 2017, 2018, 2022) în timpul unei conferinţe de presă după un antrenament de sâmbătă.

Steph Curry revine pe parchet, în Houston Rockets – Golden State Warriors

Curry (38 ani), care a ratat 27 de meciuri şi All-Star Game de la mijlocul lunii februarie din cauza unei tendinite la genunchiul drept, este aşteptat să revină în competiţie atunci când echipa Houston Rockets, condusă de Kevin Durant, va vizita California.

În timpul absenţei sale, dublu MVP al sezonului regulat (2015, 2016) şi-a văzut echipa depărtându-se de locurile de playoff.

“Jocul devine, în general, mai simplu când Steph este pe teren. Încercăm întotdeauna să jucăm stilul nostru de baschet, dar va fi minunat să-l avem înapoi”, a spus antrenorul Steve Kerr.