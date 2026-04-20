Naţionala nevăzătorilor, victorie de senzaţie cu Grecia într-un meci de pregătire pentru European

România e o forţă în Europa la fotbal pentru nevăzători. Băieţii se pregătesc acum să asculte imnul cu mare emoţie la Europeanul de la Strasbourg.
Calificată pentru a patra oară consecutiv la EURO, naţionala nevăzătorilor a învins cu 3-1 Grecia, într-un amical jucat la Buftea.
“De fiecare dată când avem tricoul pe noi şi auzim imnul, suntem pregătiţi să dăm ce putem şi să alergăm până la ultima respiraţie”, a spus Cristian Kovacs.
În fotbalul nevăzătorilor, ghidul le dă indicaţii jucătorilor din spatele porţii adverse. Valentina Vlad e bună de cinste la victorii.
Reporter: Pentru o cină specială după victorii, ce nu ar trebui să lipsească din coşul de cumpărături?
Valentina David: Le-aş da şi lor un prosecco. Dacă aud băieţii, clar mă trec la aşa… nu e pe placul lor… şi spanacul nu merge la grătar
Selecţionerul României: După o victorie? O sticlă de vin bun şi pentru mine mere…
