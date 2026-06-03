Leagănul imaginar care a cucerit lumea la Mondialul din 1994: „Încă mă emoționez!”

Cu două zile înaintea meciului cu Olanda, din sferturile de finală ale Mondialului din 1994, atacantul brazilian Bebeto a primit o veste extraordinară. Soția sa, Denise, tocmai născuse la Rio de Janeiro un băiețel, primul copil al cuplului. Bebeto, legitimat pe atunci la Deportivo La Coruña, a fost emoționat și, desigur, și-ar fi dorit să-l strângă în brațe pe micuț.

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„Am emoții și acum, când îmi amintesc totul. Atunci, m-am rugat la Dumnezeu să marchez un gol în poarta Olandei, în onoarea fiului meu”, spunea Bebeto, peste ani, într-un interviu pentru site-ul FIFA.

Leagănul imaginar care a supraviețuit timpului

Pe 9 iulie, la Dallas, dorința i s-a împlinit vârfului brazilian. Colegul Romario a deschis scorul, în minutul 53, apoi Bebeto a dublat avantajul Seleção. A țâșnit ca din pușcă, a depășit în viteză un fundaș olandez, apoi l-a driblat și pe portarul Ed de Goey, după care a trimis balonul în plasă. „A fost un vis”, și-a amintit brazilianul.

Imediat, Bebeto a inventat una dintre cele mai faimoase celebrări ale unui gol. S-a dus spre marginea terenului, unde a creat un leagăn imaginar pe care a început să-l balanseze, fix ca și cum ai adormi un bebeluș. Mazinho și Romario i s-au alăturat, iar imaginea cu cei trei brazilieni legănând un bebeluș fictiv a rămas unul dintre momentele emblematice din istoria Cupei Mondiale.