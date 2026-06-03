Leagănul imaginar care a cucerit lumea la Mondialul din 1994: „Încă mă emoționez!”

Cu două zile înaintea meciului cu Olanda, din sferturile de finală ale Mondialului din 1994, atacantul brazilian Bebeto a primit o veste extraordinară. Soția sa, Denise, tocmai născuse la Rio de Janeiro un băiețel, primul copil al cuplului. Bebeto, legitimat pe atunci la Deportivo La Coruña, a fost emoționat și, desigur, și-ar fi dorit să-l strângă în brațe pe micuț.
„Am emoții și acum, când îmi amintesc totul. Atunci, m-am rugat la Dumnezeu să marchez un gol în poarta Olandei, în onoarea fiului meu”, spunea Bebeto, peste ani, într-un interviu pentru site-ul FIFA.
Leagănul imaginar care a supraviețuit timpului
Pe 9 iulie, la Dallas, dorința i s-a împlinit vârfului brazilian. Colegul Romario a deschis scorul, în minutul 53, apoi Bebeto a dublat avantajul Seleção. A țâșnit ca din pușcă, a depășit în viteză un fundaș olandez, apoi l-a driblat și pe portarul Ed de Goey, după care a trimis balonul în plasă. „A fost un vis”, și-a amintit brazilianul.
Imediat, Bebeto a inventat una dintre cele mai faimoase celebrări ale unui gol. S-a dus spre marginea terenului, unde a creat un leagăn imaginar pe care a început să-l balanseze, fix ca și cum ai adormi un bebeluș. Mazinho și Romario i s-au alăturat, iar imaginea cu cei trei brazilieni legănând un bebeluș fictiv a rămas unul dintre momentele emblematice din istoria Cupei Mondiale.
„Totul a fost spontan!” Peste opt zile, a devenit campion mondial
„Totul a fost spontan. Am început să fac gestul de leagăn, apoi în dreapta mea l-am văzut pe Mazinho că face la fel. M-am uitat în stânga, Romario făcea și el. A fost atât de frumos. Un gest simplu, dar cu toată dragostea mea”, a rememorat Bebeto. Brazilia s-a impus până la urmă cu 3-2, după un meci cu peripeții. Olandezii au egalat la doi, dar un gol târziu al lui Branco le-a adus calificarea sud-americanilor.
Opt zile mai târziu, la Pasadena, Brazilia a devenit campioana lumii, la capătul unui alt duel dramatic, finala cu Italia, decisă la loviturile de departajare. Bucuria lui Bebeto a fost astfel completă, iar amintirea acelui leagăn avea să-l însoțească întreaga lui carieră. „Am marcat o mulțime de goluri, dar toată lumea vrea să-mi vorbească despre acea celebrare. Încă mă emoționez când vorbesc despre asta”, mărturisea brazilianul.
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Băiatul s-a făcut mare și a devenit fotbalist
Băiețelul născut în timpul Mondialului american este Mattheus de Andrade Gama de Oliveira, devenit între timp fotbalist. Mijlocaș ofensiv, a început să joace la Flamengo, a trecut pe la Estoril, Sporting sau Farense, iar astăzi, la 31 de ani, evoluează chiar în Statele Unite, la Tampa Bay Rowdies. În 2014, când Mattheus a împlinit 20 de ani, Bebeto și fiul său au recreat momentul istoric într-un studio TV.
Altfel, leagănul gândit atunci de Bebeto a devenit un mod tipic de celebrare a golurilor în rândul fotbaliștilor care devin tați. Iar Mattheus, fără să aibă succesul tatălui său în fotbal, se poate totuși lăuda că la naștere a avut parte de cea mai spectaculoasă și deloc intuitivă sărbătoare.
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