Gică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor

Publicat: 21 aprilie 2026, 21:30

Nu s-a jucat fotbal, dar s-a mâncat fotbal pe pâine, pe Arena Naţională, în aceste zile. La un workshop, unde invitaţi de marcă au vorbit despre dezvoltarea juniorilor şi importanţa nutriţiei în fotbal. Hagi, Ilie Dumitrescu şi Burleanu au ţinut şi ei discursuri.

Grija pentru viitor, pentru copii a fost tema de la care au pornit discursurile constructive la workshop-ul găzduit pe Arena Naţională. Invitaţi din toate domeniile au vorbit despre nutriţie şi despre cum pot fi ajutaţi puştii care visează să ajungă mari.

Andrada Vincze: Am vorbit despre siguranţa copiilor în fotbal şi despre cum putem face să asigurăm un mediu în care copiii să se poată dezvolta. Aş spune că siguranţa lor ar trebui să vină pe primul loc

Ilie Dumitrescu: Un eveniment extraordinar, cred că îi ajută foarte mult pe toţi cei care sunt implicaţi în viaţa academiilor. Ajută enorm tot ce înseamnă dezvoltarea profesională a antrenorilor

Pe lângă mâncarea fresh, care îi ajută pe copii să se dezvolte, s-a pus mult accent şi pe psihologie. Hagi a fost şi el pe scenă şi a vorbit despre viitor. Noul selecţioner are mare încredere în tineri.

Andrada Vincze: Evident că pe mine mă bucură, pentru că e important să îi promovăm pe cei tineri

Idol pentru copii, Ronny n-a ratat ocazia să îşi facă poză cu Hagi.

