Darius Olaru, cale liberă către UEFA Champions League! Negocierile intră în linie dreaptă

Darius Olaru se află de la începutul anului 2020 la FCSB, iar actualul căpitan al roș-albaștrilor visează să facă pasul în străinătate, după atâția ani în care s-a pus în slujba echipei.

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Lille este cea mai interesată formație de fotbalistul român, clauza de reziliere de cinci milioane de euro fiind una accesibilă pentru colosul din Ligue 1.

Lille, cale liberă spre Darius Olaru

Genk și Lille sunt numele principale interesate în prezent de un transfer în cazul lui Darius Olaru, dar decizia fotbalistului pare să fie una clară, conform portarului Transferfeed.

Faptul că gruparea din Ligue 1 va fi prezentă în faza principală de UEFA Champions League contează enorm pentru căpitanul celor de la FCSB, ar putea ajunge în campionatul Franței pentru suma de cinci milioane de euro.

Chiar recent, Marius Baciu confirma că scouterii echipei din Hexagon s-au interesat de serviciile fotbalistului român, care a adunat 255 de meciuri pentru FCSB.