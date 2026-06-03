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Sorana Cîrstea a revenit în România după parcursul magic de la Roland Garros! Ce și-a propus pentru turneele de iarbă

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 17:50

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Sorana Cîrstea a revenit în România după parcursul magic de la Roland Garros! Ce și-a propus pentru turneele de iarbă

Sorana Cîrstea / Profimedia

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Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță de la Roland Garros, fiind sfertfinalistă la ediția de anul acesta, la fel ca acum 17 ani. Românca a fost învinsă clar de Mirra Andreeva și a revenit în cursul zilei de joi în țară.

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La sosirea pe aeroport, cea mai bine clasată jucătoare a României s-a declarat mulțumită de parcursul de la Grand Slam-ul parizian și a spus ce așteptări are de la turneele de iarbă.

Sorana Cîrstea: „Sunt foarte împlinită”

Sorana Cîrstea s-a întors în România după un parcurs fantastic la Roland Garros, acolo unde s-a oprit până în faza sferturilor de finală, fiind eliminată de rusoaica Mirra Andreeva.

La sosirea pe aeroport, sportiva noastră a descris parcursul de pe zgură și a explicat ce obiective și-a trasat pentru sezonul de iarbă.

„Două săptămâni extrem de frumoase, un turneu unde am jucat foarte bine. Sunt foarte împlinită. Rămân cu un sezon de zgură foarte bun. Din punctul meu de vedere fac lucrurile la fel, sunt la fel de disciplinată, de profesionistă. Încă am multă ambiție.

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Începe turneul de iarbă. O să fiu la Queens, Berlin, turnee de 500 de puncte. Apoi Hamburg și Wimbledon. Mai avem mult. În momentul de față nu am obiective de clasament, mă axez pe joc, să fie mai bun”, a declarat Sorana Cîrstea la revenirea în țară.

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Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
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